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Dünya
AA 29.01.2024 10:36

İran: Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin Suriye-Ürdün sınırındaki kuvvetlerine yönelik saldırıya ilişkin, bölgedeki "direniş grupları"nın eylemlerinde İran'dan talimat almadıklarını söyledi.

İran: Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor

Kenani'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması, İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Kenani, açıklamasında, "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullandı.

Tahran yönetiminin çatışmaların bölgeye yayılmasını istemediğini kaydeden Kenani, konuyla ilgili ülkesine yönelik iddiaların arkasında ise "ABD'yi bölgede savaşa çekmek isteyen kesimlerin" bulunduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 34 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.

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