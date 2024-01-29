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Dünya
AA 29.01.2024 11:37

İsrail güçleri Filistinli gönüllü sağlık çalışanını darbederek gözaltına aldı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli gönüllü sağlık çalışanını darbederek gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde Filistin Tıbbi Yardım Derneğinde gönüllü sağlık çalışanı Cemal Kındil'i durdurarak darbetti.

İsrail askerleri, darbettikleri sağlık çalışanı Kındil'i daha sonra gözaltına aldı.

Kındil'in İsraili askerler tarafından darbedilerek gözaltına alındığına dair görüntüler sosyal medyada yayımlandı.

İsrail güçleri, sabah saatlerinde Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

Cenin'in batısındaki El-Yamun beldesinde İsrail askerlerinin karnından vurduğu 21 yaşındaki Sair Naim Hamu, kaldırıldığı El-Hedef Tıp Merkezi'nde hayatını kaybetmişti.

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