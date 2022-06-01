Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 07:26Son Güncelleme: Kaynak: CP24
Kanada'nın Toronto şehrinde 78 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Kanada'nın Toronto şehrinde dün hava sıcaklığı 32.1 dereceye çıkarak son 78 yılın rekorunu kırdı.
Environment Canada, salı günü öğleden sonra Toronto'nun Pearson Uluslararası Havalimanı'nda sıcaklığın 32.1 dereceye ulaştığını ve 1944'te bugünün rekoru olan 31,1 C'yi aştığını söylüyor.
Ancak, sıcaklık nem oranıyla 36 dereceden daha fazla hissettirdi.
Meteoroloji, gün boyu sıcak ve nemli havanın beklenmesi nedeniyle bugün kent için sıcak uyarısı yaptı.
Environment Canada web sitesinde "Sıcak ve nemli hava kötüleşen hava kalitesine de neden olabilir ve Hava Kalitesi Sağlık Endeksi'nin yüksek risk kategorisine yaklaşmasıyla sonuçlanabilir" diye yazdı.
Geçtiğimiz yıl Kanada'nın farklı şehirlerinde aşırı sıcak hava nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Kanada
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