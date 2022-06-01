Environment Canada, salı günü öğleden sonra Toronto'nun Pearson Uluslararası Havalimanı'nda sıcaklığın 32.1 dereceye ulaştığını ve 1944'te bugünün rekoru olan 31,1 C'yi aştığını söylüyor.

Ancak, sıcaklık nem oranıyla 36 dereceden daha fazla hissettirdi.

Meteoroloji, gün boyu sıcak ve nemli havanın beklenmesi nedeniyle bugün kent için sıcak uyarısı yaptı.

Environment Canada web sitesinde "Sıcak ve nemli hava kötüleşen hava kalitesine de neden olabilir ve Hava Kalitesi Sağlık Endeksi'nin yüksek risk kategorisine yaklaşmasıyla sonuçlanabilir" diye yazdı.

Geçtiğimiz yıl Kanada'nın farklı şehirlerinde aşırı sıcak hava nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.