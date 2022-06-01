Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç dün yaptığı açıklamada, AB vatandaşlarının basitçe işlemeyen yaptırımlar nedeniyle daha yüksek fiyatlar ile baş etmek zorunda kalırken Rus rublesinin güçlenmesinden şikayet etti.

"Yaptırımlar işe yaramıyor. Rusya onları hissetmiyor, ruble çökmedi. AB vatandaşları bedeli ödüyor, Putin memnuniyetle gülümsüyor ve talep büyük olduğu için petrol ve gaz başka yerlere gidecek" dedi.

Mevcut haliyle AB yaptırımlarının “Sırbistan'a karşı bile etkili olmayacağını” ve gerçekleşmesi muhtemel tek şeyin AB ülkeleri vatandaşları için daha yüksek fiyatlar olduğunu söyledi.

AB liderleri Salı günü, boru hattıyla değil, gemiyle teslim edilen tüm Rus petrolünün ithalatını yasaklayacak yeni bir yaptırım paketi üzerinde anlaştılar ve doğalgaz ithalatını yasaklamadan vazgeçtiler.