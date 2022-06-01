Yakın Çevrede Yaşanabilir Ötegezegen Araştırması (CHES) olarak adlandırılan proje, uzayda Dünya'dan çok da uzak olmayan L2 noktası olarak bilinen bir noktaya yerleştirilecek olan bir uzay teleskopuyla yapılacak.

Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığının 4 katı olan bu konum, NASA'nın James Webb uzay teleskopu ile aynı olacak.

CHES teleskobu burada 32 ışıkyılı uzaklıktaki Güneş benzeri yaklaşık 100 yıldızı inceleyecek.

Projeyi öneren ekip, bu yıldızların yörüngesindeki yaşanabilir bölgede yer alan Dünya benzeri yaklaşık 50 ötegezegen bulabileceklerini umuyor.

Proje başarılı olursa, Dünya'dan yaklaşık 32 ışıkyılı uzaklıkta, yaşanabilir Dünya benzeri gezegenlerin aranması için tasarlanan ilk uzay görevi olacak.

CHES görevinin baş araştırmacısı Ji Jianghui’ye göre proje, Güneş Sistemi’yle ilgili sorulara cevaplar sunacak.