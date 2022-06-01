Danimarka, Avrupa Birliği'nin savunma iş birliğinde yer almayan tek Birlik üyesi.

Ancak İskandinav komşuları İsveç ve Finlandiya gibi, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana güvenlik politikasını yeniden değerlendiriyor.

Kamuoyu yoklamaları, Danimarkalıların Avrupa savunma bağlarını daha yakın hale getirmesinin askeri geleceklerini etkileyebileceğini gösteriyor.

Aynı şekilde, halihazırda NATO'nun savunma ittifakının bir parçası olan ülkede oylamanın ne anlama geldiği konusunda da pek çok kafa karışıklığı var.

Danimarkalı liderler, bölgesel güvenlik durumunun değiştiğini ve bunun Danimarka'yı savunma konularında AB ile daha yakın çalışmaya çağırdığını savunuyor.

Rusya'yı caydırmak için daha fazla harcama yapacağız

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Danimarkalıların nüfuzlarını kaybetmemek için Avrupa Birliği (AB) ortak savunma politikasına katılması gerektiğini belirtti.

Kofod, referanduma katılacakların, AB'nin savunma politikasının dışında kalma kararı almaları durumunda, Danimarka'nın gelecek yıllarda AB'nin gündemine hakim olacak çok önemli bir alanda dışlanabileceğini söyledi.

Savaş ve demokrasilere yönelik tehdidin, Avrupa kıtasında olduğu için güvenlik konusunun büyük önem arz ettiğine işaret eden Kofod, "Rusya'yı caydırmak ve değerlerimizi korumak için gelecek yıllarda hepimiz savunma ve güvenliğe daha fazla harcama yapacağız." ifadelerini kullandı.