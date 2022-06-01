FHI, enfekte kişinin yakın zamanda yurtdışına seyahat ettiğini ve vakanın Avrupa'da devam eden salgınla bağlantılı olduğunu duyurdu.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Doğu Norveç bölgesinde yer alan Viken ilçesinde yurtdışından gelen bir erkekte maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirilirken, söz konusu vaka Norveç’teki ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti.