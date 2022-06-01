Yetkililer, Fransızca'nın "saflığının korunması" için atıldığı belirtilen adımlar kapsamında İngilizce video oyunları jargonuna alternatifler getirdi.

Académie Française, "jeu video de Competition"ın "e-spor"un yerini alması gerektiğini ve "streamer"ın "joueur-animateur en direct" haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Fransa Kültür Bakanlığı ise, oyun sektörünün İngilizce nedeniyle oyun dünyasında olmayanlar için anlaşılmaz olabileceğini ifade etti.

Ancak oyuncular yasağı eleştirdi ve biri bunu "tamamen anlamsız" olduğunu söyledi.

Académie Française, 1635 yılında Kardinal Richelieu tarafından kuruldu ve Fransız dilinin resmi koruyucusu olarak tanınıyor.

Kurum, teknolojinin sıklıkla teşvik ettiği bir şey olarak, İngilizce kelimelerin Fransızca'ya girmesine karşı uzun süredir kampanya yürütüyor.

Ancak, haber sitesi Thelocal.fr'ye göre, "le wifi"yi "l'access sans fil à internet" ile değiştirmeye yönelik önceki bir çaba başarılı olmadı.