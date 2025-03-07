Kanadalılar, Trump’ın tarifelerine karşı nasıl mücadele ediyor?

Kaliforniya domateslerinin İtalyan domatesleriyle değiştirilmesi. Ontario ve Quebec'te üretilen etlerle Ohio yapımı pepperoni. Kanada akçaağaç şurubu ile tatlandırılmış maden suyuyla Coca Cola...

Trump'ın ilk olarak Kanada ithalatına kapsamlı gümrük vergileri koymakla tehdit etmesi ve ABD'nin kuzey komşusundan 51'inci eyalet olarak bahsetmesinden bu yana, ABD'ye ve liderine yönelik düşmanlık giderek artıyor.

Kanadalılar, tatil planlarını iptal edip spor karşılaşmalarında Amerikan marşını protesto etti.

Ayrıca, Kanada ve Amerika arasında oynanan bir buz hokeyi maçı, iki ülke arasındaki gerilimi daha da arttırarak bir jeopolitik olaya dönüştü.

Boykot ve yeniden yapılanma

Kanadalı iş yerleri, özellikle Amerikalı ürünleri boykot etmeye başladı. Gram’s Pizza gibi küçük işletmeler, artık Amerikan ürünlerine yer vermemek için büyük bir adım attılar.

Kanada hükümeti de bu duruma kayıtsız kalmadı; Başbakan Justin Trudeau, Trump’ın bu eylemlerine karşı 30 milyar Kanada doları değerinde Amerikan ürünlerine karşı karşılıklı tarifeler getirdi.

Kanada için birlik ve yükselen milliyetçilik

Trump’ın Kanada’ya yönelik eylemleri, ülkenin birliğini pekiştirdi.

Son zamanlarda, Trudeau’nun liderliğine karşı artan eleştiriler ve istifa kararları, Trump’ın tarifelerinin etkisiyle azalmaya başladı.

Milliyetçilik, Kanada’da giderek daha fazla yayılmaya başladı. Kanada bayrağı, artık sadece bir protesto sembolü değil, aynı zamanda ulusal bir gurur ve Trump’a karşı bir direnç sembolü haline geldi.

Siyasi sonuçlar ve gelişmeler

Trump’ın Kanada’ya yönelik tarifeleri, ülkenin iç siyasetini de etkiledi.

Liberaller, kamuoyundan yeniden destek kazanarak, kısa süre içinde yapılan seçimlerde büyük bir moral buldu.

Anketler, Liberal Parti’nin destek oranının arttığını gösterdi. Bu gelişmeler, Kanada’daki seçimleri etkileyebilir.