Kanadalılar Americano ismini siliyorlar

Americano" ismini siliyorlar, yerine "Canadiano"yazıyorlar. Kanada'daki bazı kahve dükkanları Trump'a tepkilerini, menülerde değişiklik yaparak gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump önce bağımsız bir devlete, 'eyalet' muamelesi yaptı.

Kanada'dan kendilerine katılmasını istedi.

Trump'ın Kanada adımları ek vergi hamlesiyle devam etti.

Kanadalılar kendilerine yönelik bu eylemleri 'saygısızlık' olarak nitelendiriyor.

Trump'ın her adımı Kanada'da Amerikan karşıtlığını yükseltiyor.

İki ülke arasındaki gerilime ilk tepkiyi Kanadalı taraftarlar verdi.

Trump'ı protesto için Amerikan ulusal marşını yuhaladı.

Sonra da gerginlik buz zeminde de kendini gösterdi.

İki ülkenin hokey oyuncuları yumruklaşmıştı.

Ve dikkat çeken bir tepki daha...

Kahve menülerinden "Americano" çıkarılıyor, "Canadiano" ekleniyor.

Toronto'daki bir kafe

"Canadiano"nun yanına da 51'inci eyalet olma fikrini reddeden bir sembol koydu.

Trump'ın tavrı 'Amerikan ürünlerine boykot, Kanada ürünlerine destek' kampanyasını da başlattı.

Birçok markette Amerikan ürünleri raflardan kaldırılıyor.

Sosyal medyada Kanada ürünleri kullanmayı teşvik eden videolar yayılıyor.