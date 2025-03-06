Rubio alnına çizilen haç işareti ile bir televizyon kanalının canlı yayınına katıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni dönemi ilginç görüntülere sahne oluyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, canlı yayına alnına çizdirdiği 'haç' işareti ile katıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Rubio'nun canlı yayında haç işaretini kullanması büyük tepki çekti.

İşaretin, Katolik inancında yer alan Kül Çarşambası geleneğinin bir parçası olduğu anlaşıldı.

Alnına külden haç çizme, oruç döneminin başladığını simgeliyor.



Trump yönetimi yeni dönemde dini simgeleri özellikle ön plana çıkarmaya çalışıyor.

ABD Başkanı, Beyaz Saray'daki ilk kabine toplantısına dua ederek başladı.

Bu ilginç görüntü de seçim kampanyası sürecinde kameralara yansıdı.

Georgia'daki bir toplantıda Trump'ın etrafı önde gelen Katolikler tarafından sarıldı.

Dini liderler Trump'a dokunarak dua etti.



