Rusya: Ukrayna'da Avrupa bayrakları altında askeri birliklerin konuşlandırması kabul edilemez

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD ile Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istişare edip etmedikleri yönündeki sorusunu yanıtlayan Zaharova, "Yaptırım konusunu istişare etmiyoruz ve bu konuyu dile getirmiyoruz. Bu yaptırımları uygulayan biz değiliz. Bu yaptırımlar ilk önce uygulayanlara zarar veriyor. Birleşmiş Milletlerde kabul edilmeyen yaptırımlar gayrimeşru." şeklinde konuştu.

Zaharova, ABD ile Ukrayna krizine ilişkin müzakerelere değinerek, "Krizin barışçıl çözümü, kapsamlı ve uzman düzeyinde ayrıntılarının istişare edilmesi gerektiriyor. Amerikan yönetiminin, müzakere sürecini başlatmak için temsilci atamasını ve müzakere ekibini oluşturmasını bekliyoruz. Buna göre biz de temsilcimizi belirleyebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Macron'un açıklamaları "bir takım sahte tezler"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Avrupa güvenliği için Fransız nükleer kapasitesinin kullanılabileceği ve Rusya'nın Avrupa ile savaşmak için hazırlık yaptığı" yönündeki açıklamalarını değerlendiren Zaharova, "Bunlar, bir takım sahte tezler. Macron'un, Ukrayna krizinin temel nedenlerinden birinin, Batı'nın Rus çıkarlarını kasıtlı olarak hiçe saymasında yattığını anlamaması mümkün değil." dedi.

Avrupa ülkelerinin, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne karşı çıktığını ifade eden Zaharova, Fransa ile İngiltere'nin Ukrayna'daki çatışmaları geçici olarak durdurmaya çalıştıklarını söyledi.

Zaharova, "Ukrayna meselesinin nihai çözümüne ilişkin ciddi anlaşmalara ihtiyaç var. Çatışmalara ara verilmesi kabul edilemez. Bu, tam tersi sonuçlara yol açacak. Ukrayna'da Avrupa bayrakları altında askeri birliklerin konuşlandırması da kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın, güvenlik garantilerini kendi başına sağlayabileceğini dile getiren Zaharova, "Ukrayna, 1990 tarihli Kuruluş Bildirgesi'nde yer alan devlet temellerine dönerek bunu yapabilir. Burada, tarafsız olma, herhangi bir ittifaka katılmama, nükleer silaha sahip olmama, Nazi ideolojisinden vazgeçme statüsü söz konusudur." dedi.

Zaharova, Almanya'nın, Ukrayna destekli Rus Gönüllü Kolordusu'nun (RDK) faaliyetlerine göz yumduğunu belirterek, "Almanya, bu örgütle etkileşim kurarak, ateşle oynuyor. Bu ateş Almanya'ya da sıçrayabilir. Alman tarafına, bu tür örgütleri desteklemenin risklerini değerlendirmesini tavsiye ediyoruz. Almanya'nın bu konuda acı verici tecrübesi var." diye konuştu.

"Filistin ile İsrail arasında barış sürecinin başlatılması, çatışma döngüsünü durduracak"

Arap Birliği'nin, 4 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de zirve düzenlediğine ve bu zirvede Gazze Şeridi'nin yeniden inşa edilmesine yönelik planın kabul edildiğine dikkati çeken Zaharova, "Bu plan, Filistinlilerin Gazze'de kalmasını öngörüyor. Filistinlileri, İsraillileri ve dış güçleri Arap planı etrafında birleşmesine ve bunu gerçekleştirmek için birlikte çalışmaya çağırıyoruz." dedi.

Gazze'de sürdürülebilir ateşkesin ve sivil halkın güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Zaharova, "Mevcut sorunların çözülmesi ve nihai statünün belirlenmesi amacıyla Filistin ile İsrail arasında barış sürecinin yeniden başlatılması gerekiyor. Bu, çatışma döngüsünü durduracak." dedi.

Zaharova, Filistin meselesinin iki devletli temelde çözülmesinden yana olduklarını ve bu konuda her türlü girişimi sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

"AB, Ukrayna'nın TürkAkım'a yönelik saldırısıyla ilgili sessiz kalıyor"

Ukrayna'nın TürkAkım doğal gaz boru hattının altyapısına yönelik geçen hafta saldırı düzenlediğine dikkati çeken Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) bu konuda sessiz kaldığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"AB ülkeleri, kendi güvenlikleri hakkında tek kelime bile söyleyemezken, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerini tartışarak korkaklık gösteriyor. AB'nin enerji altyapısı tehlike altında aslında. AB ülkelerinin enerji, dışişleri, savunma bakanları veya özel servis temsilcilerinin hiçbir toplantısında, hatta zirvelerde bile konuyla ilgili tek bir kelime bile dile getirilmedi. Susuyorlar."

Rusya'nın Marsilya Başkonsolosluğunda geçen hafta meydana gelen patlamaya değinen Zaharova, olayla ilgili 2 Fransız vatandaşının yakalandığına ve bunlara 8 ay ev hapsi cezası verildiğine dikkati çekti.

Zaharova, "Bundan dolayı şaşkınlık yaşıyoruz. Bu, benzeri görülmemiş bir mahkeme kararı. Fransa yönetimini, Rus kurumları, çalışanları ve ailelerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz." dedi.