Rusya: Donetsk'te Andreyevka yerleşim birimini ele geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Andreyevka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 154 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, elektrik trafosuna, insansız hava araçları (İHA) üretim ve yönetim merkezlerine, mühimmat depolarına, Ukraynalı asker, askeri teçhizat ve paralı yabancı savaşçıların konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 67 İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 656 uçak, 283 helikopter, 45 bin 385 İHA, 600 hava savunma füze sistemi, 22 bine yakın tank ve zırhlı araç, 1523 çok namlulu roketatar, 22 bin 299 obüs ve havan topu ile 32 bin 470 özel askeri aracın yok edildiği aktarıldı.