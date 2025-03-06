Açık 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.03.2025 16:54

TikTok, Arnavutluk'ta 1 yıllığına yasaklandı

Arnavutluk Hükümeti, ülke çapında Çin merkezli sosyal paylaşım platformu TikTok'u bir yıllığına yasakladı.

TikTok, Arnavutluk'ta 1 yıllığına yasaklandı

Arnavutluk Milli Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.

Manastirliu Kasım 2024'ten itibaren tartışmalara sebep olan TikTok'un, ülke çapında bir yıllığına geçici olarak yasaklanması kararının kabul edildiğini kaydetti.

Bakan Manastirliu, kararın ülkedeki 65 bin ebeveynle yapılan görüşmelerin ardından alındığını ifade etti.

Bu arada Bakanlıktan yapılan açıklamada, erişim engelinin birkaç gün içerisinde başlayacağı ve platformun reşit olmayan kullanıcılar için güvenlik ve yaş standartlarını uygulayana kadar devam edebileceği duyuruldu.

Ne olmuştu?

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Fan Noli İlkokulu'nda 14 yaşındaki öğrenci Martin Cani, 18 Kasım 2024'te bir başka öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Öğrenciler arasındaki tartışmanın sosyal medyadan başladığı ileri sürülmüştü.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama olay sonrası yaptığı açıklamada, TikTok'un ülkede 1 yıllığına yasaklanması kararı alacaklarını ve bu kararın 2025'te gerçekleşeceğini belirtmişti.

ETİKETLER
Arnavutluk Sosyal Medya TikTok
Sıradaki Haber
Dünya Meteoroloji Örgütü: La Nina'nın kısa ömürlü olması muhtemel
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:32
Ankara'da 9,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
17:21
Altun: Gençlerimizi kurucu aktör olarak görüyoruz
17:19
Hamas: İsrail, hapishanelerdeki Filistinlileri yavaşça infaz etmeye devam ediyor
17:15
Rusya: Donetsk'te Andreyevka yerleşim birimini ele geçirdik
16:44
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı
16:38
Dünya Meteoroloji Örgütü: La Nina'nın kısa ömürlü olması muhtemel
İç savaş ve insani krizin yaşandığı Yemen'in çocuk şoförleri
İç savaş ve insani krizin yaşandığı Yemen'in çocuk şoförleri
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Yeşilay Merkezleri, hayatını yeniden inşa etmek isteyenlere ışık olsun
Emine Erdoğan: Yeşilay Merkezleri, hayatını yeniden inşa etmek isteyenlere ışık olsun
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ