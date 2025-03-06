Açık 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.03.2025 16:27

Hamas: Ara bulucular ateşkeste ikinci aşama müzakereler için temaslarını sürdürüyor

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, ara bulucu ülkelerin, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik müzakerelere başlaması için temaslarını sürdürdüğünü belirtti.

Hamas: Ara bulucular ateşkeste ikinci aşama müzakereler için temaslarını sürdürüyor

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, ateşkes sürecine ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kaçındığı ateşkesin ikinci aşamasına yönelik müzakereler hakkında açıklamada bulundu.

Mısır, Katar ve ABD'nin ara buluculuk rolüne işaret eden Kasım, "Ara bulucular, ateşkes anlaşmasının geri kalan aşamalarının uygulanmasını sağlamak ve işgalci İsrail'i anlaşmanın ikinci aşaması için müzakerelere başlamaya bağlı tutmak amacıyla temaslarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

"Hamas anlaşmanın tüm aşamalarına bağlılığını teyit etmektedir." diyen Kasım, ara bulucuların temasları sonucu İsrail'in anlaşmanın kalan aşamalarını hayata geçirmesinin beklendiğini kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Gazze'deki Amerikalı esirlerin kurtarılması için Hamas ile doğrudan görüştüğü iddiasını doğrulamıştı.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, 3 Şubat'ta başlaması gereken anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği duyurulmuştu.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi yerine ilk aşamasının ramazan ayının sonuna kadar uzatılmasını istiyor.

ETİKETLER
Gazze Hamas İsrail
Sıradaki Haber
AB Yüksek Temsilcisi: Kendi gücümüzü hafife almamalıyız ve bunu kullanmalıyız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:32
Ankara'da 9,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
17:21
Altun: Gençlerimizi kurucu aktör olarak görüyoruz
17:19
Hamas: İsrail, hapishanelerdeki Filistinlileri yavaşça infaz etmeye devam ediyor
17:15
Rusya: Donetsk'te Andreyevka yerleşim birimini ele geçirdik
17:12
TikTok, Arnavutluk'ta 1 yıllığına yasaklandı
16:44
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı
İç savaş ve insani krizin yaşandığı Yemen'in çocuk şoförleri
İç savaş ve insani krizin yaşandığı Yemen'in çocuk şoförleri
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Yeşilay Merkezleri, hayatını yeniden inşa etmek isteyenlere ışık olsun
Emine Erdoğan: Yeşilay Merkezleri, hayatını yeniden inşa etmek isteyenlere ışık olsun
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ