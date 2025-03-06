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Dünya
AA 06.03.2025 15:41

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların ve eski tutukluların da olduğu 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Batı Şeria'nın birçok kentine baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, aralarında çocukların ve eski tutukluların da bulunduğu 30 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 930 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

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