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Dünya
AA 06.03.2025 15:24

AB yönetimi, Brüksel'de ağırladığı Zelenski'ye tam desteğini yineledi

Avrupa Birliği (AB), Brüksel'de düzenlenen Avrupa'nın savunması ve Ukrayna konulu olağanüstü zirve öncesinde, bu ülkeyi desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

AB yönetimi, Brüksel'de ağırladığı Zelenski'ye tam desteğini yineledi
[Fotograf: Reuters]

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile zirveye özel olarak davet edilen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, zirve girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Costa, Avrupa'nın güvenlik ve savunmasının Ukrayna'nınkinden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek AB'nin, savaşın ilk gününden bu yana olduğu gibi bu ülkeyi AB üyesi olana dek desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Von der Leyen de "Avrupa ve ailemizin bir parçası olan Ukrayna için bir dönüm noktasından geçiyoruz." ifadesini kullandı.

"Avrupa, açık ve mevcut bir tehlikeyle karşı karşıyadır." diyen von der Leyen, bu nedenle Avrupa'nın hem kendini koruması ve savunması hem de Ukrayna'yı kendini koruyabilecek, kalıcı ve adil bir barış için çaba gösterebilecek bir konuma getirebilmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'dan teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de "Öncelikle, savaşın başından beri gösterdikleri bu kadar belirgin ve güçlü destek için tüm Avrupalı liderlerimize teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'la Oval Ofis'te yaşadığı tartışmaya atıfta bulunan Zelenski, "Bu süreçte ve geçen hafta boyunca yanımızda yer aldınız." dedi.

Zelenski, "Sadece sözlerle de değil. Bunu hissediyoruz. Ukrayna halkına, Ukraynalı savaşçılara, sivillere, tüm ailelerimize verdiğiniz güçlü mesaj çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Brüksel'deki olağanüstü zirve, ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'te Zelenski ile yaşadığı tartışma ve Kiev'e askeri yardımları askıya alma kararının hemen ardından düzenlenmesi nedeniyle kritik önem taşıyor.

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