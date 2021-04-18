Kanada, salgının başından beri ilk kez geçen hafta, ABD'yi geçerek nüfusa oranla daha fazla vaka kaydetti.

Ülkenin en kalabalık şehirlerinden Ontario'daki koronavirüs vaka oranının haziran ayına kadar yüzde 600 artabileceğini belirtildi.

“Kararlı olursak tabloyu tersine çeviririz”

Ontario’da koronavirüs vaka oranı en yüksek seviyeye ulaşması sonrası açıklamalarda bulunan bölge başkanı Doug Ford “Aşılar ve varyantlar arasındaki savaşı kaybediyoruz. Kararlı olursak, bunu tersine çevirebiliriz” dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Kısıtlamalara uymayanlara 600 dolar ceza

Ülkede koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında, Ontario Polisi artık sürücüleri ve yayaları durdurarak dışarıda olma sebeplerini ve adreslerini sorabilecek.

Bu kapsamda kısıtlamalara uymayan kişilere 600 dolar (4 bin 843 lira) para cezası uygulanacak.

Vaka oranı en yüksek seviyede

Ülkenin en büyük eyaletindeki Ontario’da COVID-19 vaka oranı en yüksek seviyesine ulaştı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde geçen hafta 23 bin 313 olan COVID-19 ölümleri, 278 artarak 23 bin 591'e çıktı.

Ülkede bugüne kadar toplam 9 milyon 775 bin 267 kişiye ilk doz COVID-19 aşısı uygulandı. Ülke genelinde tam aşılama uygulanan kişi sayısının ise 880 bin 60 olduğu ifade edildi.

