Nangarhar Valisi Ziaulhak Amarhil, kimliği bilinmeyen kişilerin, Nangarhar'ın Saraçe Ali Han bölgesinde yaşayan bir sivilin evine silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Amarhil, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Sivil ölümleri yüzde 29 arttı

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), 14 Nisan'da Afganistan'da 2021'in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Sivil ölümlerinde, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 29 artış yaşandığı ifade edilen açıklamada, bu ölümlerin yüzde 43,5'inden Taliban, yüzde 17'sinden hükümet yanlısı gruplar, yüzde 5'inden terör örgütü DEAŞ, geri kalanından ise devlete muhalif gruplar sorumlu tutulmuştu.

Ülkede şiddetin sonlandırılması için barış çabaları devam ediyor.