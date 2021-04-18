Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kerkük'te 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Irak'ın Kerkük kentinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, yaklaşık 5 bin uyuşturucu hap ve 1 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildiği belirtildi.
Kerkük Polis Müdürü Basın Sözcüsü Amir Nuri'nin yaptığı açıklamaya göre, narkotik ekipleri kent merkezindeki Panca Ali semtinde bir adrese baskın düzenledi.
Baskın sonucu yaklaşık 5 bin uyuşturucu hap ve 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucu maddenin yurt dışından temin edildiği belirlenirken, 2 kişi de gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Irak
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