Kerkük Polis Müdürü Basın Sözcüsü Amir Nuri'nin yaptığı açıklamaya göre, narkotik ekipleri kent merkezindeki Panca Ali semtinde bir adrese baskın düzenledi.

Baskın sonucu yaklaşık 5 bin uyuşturucu hap ve 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu maddenin yurt dışından temin edildiği belirlenirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

