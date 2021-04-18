Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 07:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi açıklarında yerel saatle 09.29'da 50 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
JMA 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.
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