Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 10:01Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem
[Temsili fotoğraf]
İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yer sarsıntısı, Buşehr eyaletinin Bandar Gonaveh bölgesinde, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
Devlet televizyonu, şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini duyurdu.
Bölgeye İran Kızılay ekiplerinin sevk edildiği açıklandı.
Buşehr eyaleti, bir nükleer santrale de ev sahipliği yapıyor.
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