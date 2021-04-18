Yer sarsıntısı, Buşehr eyaletinin Bandar Gonaveh bölgesinde, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Devlet televizyonu, şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini duyurdu.

Bölgeye İran Kızılay ekiplerinin sevk edildiği açıklandı.

Buşehr eyaleti, bir nükleer santrale de ev sahipliği yapıyor.