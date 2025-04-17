Açık 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 17.04.2025 07:50

Kanada'da yeni bir zırhlı dinozor türü keşfedildi

Kanada’nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde yer alan Tumbler Ridge kasabasında bulunan üç parmaklı fosil ayak izleri, paleontologları yeni bir dinozor türünün keşfine götürdü.

Kanada'da yeni bir zırhlı dinozor türü keşfedildi

Yaklaşık 100 milyon yıl öncesine ait bu izler, kuyruğunun ucunda kemikli bir topuz bulunan ve bitkiyle beslenen zırhlı dinozor ailesi ankilosauridlere ait.

Uzmanlara göre, bu izler daha önce bilinmeyen bir türe işaret ediyor: Ruopodosaurus clava.

Ayak izleri Tumbler Ridge UNESCO Jeoparkı’nda bulundu

İzler, 2000 yılında genç keşifçiler Mark Turner ve Daniel Helm’in bölgede ilk dinozor ayak izlerini bulmasının ardından ün kazanan Tumbler Ridge çevresinde bulundu. Yeni ayak izlerinin çoğu Tumbler Ridge UNESCO Küresel Jeoparkı içinde yer alırken, biri Alberta'nın batısında keşfedildi.

İzler, Kretase dönemine tarihlenen Dunvegan ve Kaskapau formasyonlarının deniz dışı tortullarında korunmuş durumda. O dönemde bugünkü dağlık bölge, kanallarla dolu bir delta ovasıydı. Bu da, çamurlu arazide bırakılan dinozor ayak izlerinin korunmasına elverişli bir ortam oluşturdu.

Kanada'da yeni bir zırhlı dinozor türü keşfedildi

Beş ön parmak, üç arka parmak

Araştırmada görev alan paleontolog Victoria Arbour, izlerin Ruopodosaurus clava adını verdikleri yeni bir türe ait olduğunu belirtti. Dijital fotogrametri yöntemiyle incelenen izlerde, arka ayak (pes) izlerinin uçları küt ve üçgenimsi ya da U biçiminde olduğu, ön ayak (manus) izlerinin ise beş parmaklı ve hilal şeklinde olduğu tespit edildi.

Arbour, “Tam olarak nasıl göründüğünü bilmiyoruz ama bu dinozor yaklaşık 5-6 metre uzunluğundaydı, dikenli ve zırhlıydı, sert ya da topuzlu bir kuyruğa sahipti” ifadelerini kullandı.

Kanada'da yeni bir zırhlı dinozor türü keşfedildi

Kuzey Amerika’da orta Kretase dönemine ait ilk ankilosaurid kanıtı

Araştırmacılar, bu keşfin aynı zamanda Kuzey Amerika’da 100 ila 84 milyon yıl önceye ait ankilosaurid fosillerinin eksikliği nedeniyle oluşan boşluğu doldurduğuna dikkat çekiyor. Daha önce, bu türün o dönemde kıtadan kaybolduğu düşünülüyordu. Ancak Ruopodosaurus clava'nın izleri, ankilosauridlerin bu dönemde de bölgede yaşadığını kanıtlıyor.

Tumbler Ridge Müzesi Bilim Danışmanı Charles Helm, “Bu araştırma sayesinde, bu bölgede iki farklı ankilosaur türünün yaşamış olduğunu öğrenmek çok heyecan verici. Üstelik Ruopodosaurus sadece bu bölgede tanımlanabildi,” dedi.

Araştırmanın sonuçları Journal of Vertebrate Paleontology dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER
Araştırma Arkeoloji Bilimsel Araştırma Kanada UNESCO
Sıradaki Haber
Tesla hisseleri Wall Street'te 'ölüm kesişimi' verdi: Elon Musk ve yatırımcılar için ne anlama geliyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:49
Tesla hisseleri Wall Street'te 'ölüm kesişimi' verdi: Elon Musk ve yatırımcılar için ne anlama geliyor?
07:30
California, Trump yönetimine gümrük vergileri nedeniyle dava açan ilk eyalet oldu
07:28
Venedik'in 5 euroluk giriş ücreti geri döndü: Son dakika gelenlere iki katı ödetilecek
07:07
Bilim insanları yanlışlıkla, en sıra dışı gezegen sistemini ortaya çıktı
06:58
Ölmekte olan yıldızın hayaletimsi halkaları JWST ile gün yüzüne çıktı
06:58
Dünya’daki suyun kökenine dair yeni ipuçları: Eski teori çökebilir
Türk Yıldızları, İskenderun semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı
Türk Yıldızları, İskenderun semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
Dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ