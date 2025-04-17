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Dünya
Techtimes 17.04.2025 07:45

Tesla hisseleri Wall Street'te 'ölüm kesişimi' verdi: Elon Musk ve yatırımcılar için ne anlama geliyor?

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son teknoloji ürünü araçlarıyla değil, bu kez yatırım piyasalarındaki endişe verici bir sinyalle gündemde. Şirketin hisse senedi performansı, finans çevrelerinde genellikle olumsuz bir işaret olarak yorumlanan “ölüm kesişimi” teknik göstergesini verdi.

Tesla hisseleri Wall Street'te 'ölüm kesişimi' verdi: Elon Musk ve yatırımcılar için ne anlama geliyor?

Finansal analizlerde sıkça kullanılan bu terim, bir hisse senedinin 50 günlük hareketli ortalamasının, 200 günlük hareketli ortalamasının altına düşmesiyle oluşuyor.

Bu durum, kısa vadeli performansın uzun vadeli eğilimlere kıyasla zayıfladığını gösteriyor ve çoğunlukla düşüş trendinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Tesla’da değer kaybı yüzde 30’u aştı

Tesla hisseleri, 2025 yılı başından bu yana değerinin yüzde 30’dan fazlasını kaybetti. Bu gerileme, yalnızca şirketin kendi iç dinamikleriyle sınırlı değil.

ABD’de ticaret tarifeleri ve federal hükümetin belirsiz ekonomi politikaları gibi dış etkenlerin de piyasaya olumsuz yansıdığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre, bu düşüş sinyali her zaman büyük bir krizin habercisi olmasa da, yatırımcılar için dikkatli olunması gereken bir döneme girildiğini gösteriyor.

Musk’ın çıkışları ve yönetim tarzı eleştiri konusu

2025 yılı Tesla için çalkantılı geçti. Şirketin CEO’su Elon Musk’ın siyasi açıklamaları ve kamuoyundaki çıkışları, yatırımcı güvenini sarsan faktörler arasında yer aldı. Musk’ın stratejik kararlar ve inovasyon yerine sosyal medya üzerinden yaptığı siyasi paylaşımlar, şirketin marka değerine zarar verdiği gerekçesiyle eleştiri topladı.

Zaman zaman yükselişe geçen hisse fiyatları, genellikle Musk’ın siyasi figürlerle uyumlu mesajlar verdiği dönemlere denk geldi. Ancak bu artışların kalıcı olmadığı dikkat çekti.

Ayrıca şirketin üretim politikalarına ve iş yapış biçimine yönelik artan protestolar da yatırımcıların güvenini zedeleyen etkenler arasında yer aldı.

Piyasa genelinde benzer sinyaller gözlemleniyor

Tesla hisselerindeki bu teknik sinyal, tekil bir durum değil. Son dönemde ABD’nin önde gelen endekslerinden S&P 500 ve Nasdaq 100'de de benzer “ölüm kesişimi” sinyalleri gözlendi. Ekonomistler, bu gelişmeleri küresel ekonomik belirsizliklere, ticaret müzakerelerindeki duraksamalara ve dalgalı faiz oranlarına bağlıyor.

Bazı uzmanlar, bu tür grafik oluşumlarının yatırımcıları paniğe sürüklememesi gerektiğini belirtiyor. Geçmiş verilere bakıldığında, “ölüm kesişimi” her zaman uzun vadeli bir düşüşün habercisi olmayabiliyor.

Ancak Tesla hisselerine sahip olan ya da yatırım yapmayı düşünenler için bu sinyal, temkinli olunması gerektiğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

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