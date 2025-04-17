Venedik'in 5 euroluk giriş ücreti geri döndü: Son dakika gelenlere iki katı ödetilecek

Venedik, geçen yıl kalabalık dönemlerde günübirlik turistleri caydırmayı amaçlayan bir pilot uygulama kapsamında, dünyada giriş ücreti alan ilk büyük turizm kenti olmuştu. Uygulama ziyaretçi sayısını azaltmakta etkili olmasa da kent bütçesine beklenmedik bir şekilde 2,4 milyon euro kazandırdı.

Yetkililer, uzun vadede bu uygulamanın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından dünya mirası olarak kabul edilen kentin aşırı turizm baskısıyla mücadele etmesine katkı sağlayacağı görüşünde.

Son dakikacılara 10 euro

Bu yıl da 5 euro olarak belirlenen giriş ücreti, kente gelmeden üç gün içinde alınırsa 10 euroya çıkacak. Uygulama 18 Nisan - 27 Temmuz tarihleri arasında, çoğunluğu hafta sonlarına denk gelen 54 gün boyunca geçerli olacak. Bu da geçen yılki uygulamaya göre neredeyse iki kat fazla gün anlamına geliyor. Ücret, sabah 08.30 ile öğleden sonra 16.00 saatleri arasında uygulanacak.

Ziyaretçiler, Venedik’in ana giriş noktalarında denetim yapan görevlilere göstermek üzere bir QR kod alıyor. Bu noktalar arasında Venezia Santa Lucia tren istasyonu da yer alıyor.

Venedik’te gece konaklamalı rezervasyon yaptıran turistler, Veneto bölgesi sakinleri ve 14 yaş altı çocuklar bu uygulamadan muaf tutuluyor. Ancak otel rezervasyonu olan ziyaretçilerin de sistem üzerinden kayıt yaptırmaları zorunlu.

Günübirlikçi sayısı hâlâ yüksek

2024 yılı, Venedik ve çevresine gelen turist sayısında rekor kırılan bir yıl oldu. Tarihi şehir merkezinde geceleyen turist sayısı 3,9 milyonu aşarken, yılda yaklaşık 30 milyon kişi kenti sadece bir günlüğüne ziyaret ediyor. Yerel basına göre, şimdiye kadar 35 binden fazla kişi sisteme giriş ücreti ödeyerek kayıt yaptırdı.

Venedik Turizmden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Simone Venturini, giriş ücreti uygulamasının “mucizevi bir çözüm” olmadığını ancak turist hareketliliğini analiz etmek ve yönetmek açısından “somut ve yenilikçi bir araç” sunduğunu söyledi.

Venturini, “Bu uzun bir yolculuk olacak ama artık kent, tahminlere değil somut verilere dayanarak aşırı turizm olgusunu analiz edebilecek. Amacımız, kente saygı gösteren ve onun özgün ritmine uyum sağlayan, konaklamalı kaliteli turizmi teşvik etmek,” dedi.

Halk tepkili: Asıl sorun kısa süreli kiralık evler

Geçtiğimiz yıl turistlerin büyük bölümü uygulamayı olumlu karşılasa da, Venedik halkı bu önleme karşı çıkmaya devam ediyor. Kentte yaşayanlar, sürdürülebilir turizm için asıl çözümün kısa süreli tatil kiralamalarının sınırlandırılması ve yıl boyu ikamet eden nüfusa yönelik hizmetlerin geliştirilmesi olduğunu savunuyor. 2022 yılında Venedik’in sürekli nüfusu ilk kez 50 binin altına düşmüştü.

Muhalefetteki belediye meclis üyelerinden Giovanni Andrea Martini, giriş ücretinin etkisiz kaldığını söyledi. “Hiçbir fark yaratmadı. Ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor. Son günlerde tamamen ezildik,” dedi.

Martini ayrıca, turistlerin daha az bilinen mahallelere yönlendirilmesi girişimlerinin de tepki çektiğini belirterek, “Ziyaretçi baskısını azaltmayı amaçlayan bu önlemler, doğal olarak bu bölgelerde yaşayan halkın huzurunu bozuyor,” ifadesini kullandı.