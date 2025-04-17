Açık 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 17.04.2025 06:50

Dünya’daki suyun kökenine dair yeni ipuçları: Eski teori çökebilir

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi ile ülkenin ulusal senkrotron bilim tesisi tarafından yapılan araştırma, Dünya’daki suyun kökenine dair uzun süredir kabul gören teorilere meydan okuyor.

Dünya’daki suyun kökenine dair yeni ipuçları: Eski teori çökebilir

Bilim insanları, bugüne kadar Dünya’daki suyun gezegen oluştuktan sonra su içeren göktaşları ve kuyruklu yıldızlarla geldiğini düşünüyordu. Ancak yeni bulgular, suyun gezegenin yapı taşlarında başından beri bulunabileceğini ortaya koydu.

Araştırmada, "enstatit kondrit" (EC) olarak bilinen ve Dünya’nın ilk oluşum sürecindeki kayalarla benzer bileşime sahip nadir göktaşları incelendi. Gelişmiş bir X-ışını analiz tekniğiyle yapılan incelemelerde, bu göktaşlarında Dünya okyanuslarının oluşmasına yetecek miktarda hidrojen bulunduğu tespit edildi.

Oxford Üniversitesi’nden Yer Bilimci Dr. James Bryson, “Gezegenimizi oluşturan malzemenin, daha önce düşündüğümüzden çok daha fazla hidrojen içerdiğini artık biliyoruz. Bu da Dünya’daki suyun sonradan değil, doğal süreçlerle oluştuğu fikrini destekliyor,” dedi.

Hidrojen gezegenin ilk bileşenlerinde saklıydı

Araştırmacılar, hidrojenin kaya örneklerinin bozulmamış kısımlarında, yani dış etkenlerle kirlenmemiş alanlarında bulunduğunu belirledi. Bu da hidrojenin göktaşına sonradan bulaşmadığını ve doğal olarak içerdiğini gösteriyor.

Elde edilen verilere göre, erken Dünya’da bu hidrojen, kayaçlardaki oksijenle birleşerek suyu oluşturabilecek şartlara sahipti. Yani gezegenin 4,5 milyar yıl önceki kimyasal bileşimi, hem suyun hem de hayatın temelini taşıyordu.

Oxford Üniversitesi’nden bir diğer bilim insanı Dr. Thomas Barrett ise, “Numunelerde hidrojen sülfür tespit ettiğimizde çok heyecanlandık. Bu, hidrojenin Dünya’ya sonradan değil, baştan beri gezegenin yapısında bulunduğuna dair önemli bir kanıt,” ifadelerini kullandı.

Yeni teori bilimsel desteğini artırıyor

Bu teori tamamen yeni değil. 2020 yılında yapılan bir başka araştırmada da benzer bulgulara rastlanmıştı. Ancak o dönemde hidrojenin kaynağının göktaşına mı yoksa Dünya’ya mı ait olduğu net olarak belirlenememişti. Yeni araştırma ise bu şüpheleri büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

Araştırmanın sonuçları, uluslararası saygın bilim dergisi Icarus’ta yayımlandı.

ETİKETLER
İngiltere Araştırma Bilimsel Araştırma
Sıradaki Haber
İngiltere'den Avrupa'dan dönen turistlere et ve süt ürünü yasağı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:54
Kanada'da yeni bir zırhlı dinozor türü keşfedildi
07:49
Tesla hisseleri Wall Street'te 'ölüm kesişimi' verdi: Elon Musk ve yatırımcılar için ne anlama geliyor?
07:30
California, Trump yönetimine gümrük vergileri nedeniyle dava açan ilk eyalet oldu
07:28
Venedik'in 5 euroluk giriş ücreti geri döndü: Son dakika gelenlere iki katı ödetilecek
07:07
Bilim insanları yanlışlıkla, en sıra dışı gezegen sistemini ortaya çıktı
06:58
Ölmekte olan yıldızın hayaletimsi halkaları JWST ile gün yüzüne çıktı
Türk Yıldızları, İskenderun semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı
Türk Yıldızları, İskenderun semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
Dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ