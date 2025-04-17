İngiltere'den Avrupa'dan dönen turistlere et ve süt ürünü yasağı

İngiliz hükümetinin aldığı karara göre, İngiltere’ye dönen yolcular artık yanlarında dana, domuz, kuzu, geyik ve keçi eti ile süt ürünleri bulunduramayacak.

Yeni kurallar, Fransa’dan alınan bir peynir veya Almanya’dan getirilen bir sosis gibi küçük miktarlardaki hediyelik gıda ürünlerini dahi kapsıyor.

Tarım Bakanı Daniel Zeichner yaptığı açıklamada, “Bu hükümet, İngiliz çiftçileri şap hastalığından korumak için ne gerekiyorsa yapacaktır.

Kişisel et ve süt ürünü ithalatına getirilen yeni kısıtlamalarla, hastalığın yayılmasını önlemeyi ve gıda güvenliğimizi korumayı amaçlıyoruz” dedi.

İhlal edenlere 5 bin sterline kadar ceza

Uygulama kapsamında, beyan edilmeyen et veya süt ürünleri İngiltere sınır güvenliği ekiplerince el konularak imha edilecek. Kuralları ihlal eden yolcular ise 5 bin sterline kadar para cezası veya adli işlemle karşı karşıya kalabilecek.

Hükümet, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kararın Brexit’le değil, Avrupa kıtasında artan şap hastalığı vakalarıyla ilgili olduğunu belirtti. Şu anda İngiltere’de herhangi bir vaka bulunmuyor.

Paskalya tatilinde yüz binlerce turist yollarda olacak

Paskalya tatilinde yüz binlerce İngiliz vatandaşının Avrupa’ya seyahat etmesi bekleniyor. Sadece Dover Limanı’ndan, Paskalya Cuması sabah saatlerinde yaklaşık 5.500 aracın feribotla yurt dışına çıkacağı tahmin ediliyor. Uçakla seyahat edecekler için de toplam 11 binden fazla uçuş planlandı.

Veteriner anlaşması talebi

Liberal Demokrat Parti Milletvekili Caroline Voaden, hükümetin AB ile bir veterinerlik anlaşması imzalamaması nedeniyle eleştiride bulundu.

Voaden, “Bu yasaklar uzun vadeli biyogüvenliği sağlamaz. AB ile kapsamlı bir veterinerlik anlaşmasına acilen ihtiyaç var,” ifadelerini kullandı.

Yeni düzenleme, Brexit sonrası İngiltere-AB hattında yaşanan seyahat sorunlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.