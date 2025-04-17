Tesla muhbiri, Elon Musk’a karşı yürüttüğü davada zafer kazandı

Balan, 2014 yılında Tesla otomobillerinde fren sistemini etkileyebilecek bir tasarım hatasına ilişkin güvenlik endişesini gündeme getirmesinin ardından işten çıkarılmıştı. Ardından şirkete karşı açtığı iftira davasında hak aramaya devam etti.

Davada ilk olarak Balan’ın aleyhine karar çıkmış ve tahkim heyeti, Kaliforniya eyalet yasaları gereği zaman aşımı nedeniyle davayı reddetmişti. Ancak ABD 9. Temyiz Mahkemesi, bu kararı bozarak Balan lehine hüküm verdi.

Kararın ardından BBC’ye konuşan Cristina Balan, “Yeni bir dava başlatmayı ve Elon Musk’a karşı jüri önünde ifade vermeyi umut ediyoruz” dedi.

Tesla, konuya ilişkin yorum yapmadı.

“Adımı temize çıkarmak istiyorum”

Balan, daha önce Tesla’da önde gelen mühendislerden biriydi. Öyle ki Model S araçlarının bataryalarında kendi baş harfleri olan “CB” gravürleri yer alıyordu.

BBC’ye verdiği bir önceki demeçte, oğlunun geleceği için adını temize çıkarmak istediğini belirten Balan, o dönemde evre 3B meme kanseriyle mücadele ettiğini ve en büyük endişesinin, mahkemede adaletin yerini bulduğunu görememek olduğunu söylemişti.

Balan, Tesla modellerinde bazı pedalların altındaki halıların kıvrıldığını ve bunun bir güvenlik riski oluşturduğunu yönetime bildirdiğini, ancak bu uyarılarının göz ardı edildiğini ifade etti. Şirket yöneticilerinin bu süreçte kendisine karşı olumsuz bir tavır sergilediğini ve nihayetinde işine son verildiğini öne sürdü.

İşten haksız yere çıkarıldığı gerekçesiyle açtığı ilk davayı kazanan Balan, bu süreçte Tesla tarafından “gizli bir proje” için şirket kaynaklarını kullanmakla suçlandı. ABD yasalarına göre zimmet suçu teşkil eden bu iddiayı Balan reddetti ve 2019 yılında şirkete karşı iftira davası açtı.

“Adımı temize çıkarmak istiyorum,” diyen Balan, Elon Musk’ın özür dilemesini beklediğini de dile getirdi.

Temyiz mahkemesinden iptal kararı

Balan’ın şirkette çalıştığı dönemde imzaladığı sözleşme nedeniyle dava tahkime taşınmıştı. Tahkim heyeti, zaman aşımı gerekçesiyle davayı reddetmiş, Tesla ise bu kararı Kaliforniya’daki bir yerel mahkemede onaylatmak istemişti.

Ancak Balan’ın itirazı sonrası 9. Temyiz Mahkemesi, Kaliforniya yerel mahkemesinin bu konuda karar verme yetkisine sahip olmadığına hükmetti.

Temyiz mahkemesi, tahkim kararının iptal edilmesine ve yerel mahkemede açılan davanın yetki yetersizliği nedeniyle düşürülmesine karar verdi.