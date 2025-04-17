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Dünya
AA 17.04.2025 05:31

Katil İsrail Filistinlilerin sığındığı çadırlara saldırdı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

Saldırıda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 Filistinli yanarak hayatını kaybetti.

Ölen ve yaralananların Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana 51 bin 25 Filistinliyi katletti

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1652 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 391 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 25'e yaralıların sayısı 116 bin 432'ye yükseldi.

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