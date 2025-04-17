Açık 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 17.04.2025 00:53

Rümeysa Öztürk ABD'de yeniden hakim karşısına çıkacak

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle sınır dışı edilmek istenen öğrenci Rümeysa Öztürk'ün davası devam ediyor. Bu kez Louisiana'da Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptaline karşı açtığı dava için duruşma yapılacak.

Rümeysa Öztürk ABD'de yeniden hakim karşısına çıkacak
[Fotograf: DHA]

Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümesya Öztürk, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle, 25 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

Louisiana eyaletindeki göçmenlik mahkemesi, öğrenci vizesinin iptaline karşı Öztürk'ün başvurusunu inceleyecek.

ABD'de Filistin destekçisi bir öğrenci daha gözaltına alındı
ABD'de Filistin destekçisi bir öğrenci daha gözaltına alındı

Dışişleri ve İç Güvenlik Bakanlıkları, Öztürk'ün üniversite eylemlerine katıldığı ya da Yahudi karşıtı eylemde bulunduğuna dair kanıt sunamadı.

ABD Anayasası'nın Birinci Ek Maddesi ifade özgürlüğünü güvence altına alıyor.

Bu sebeple, sadece Filistin'e destek veren bir makaleyi imzalayan Rümeysa Öztürk'ün vizesinin iptalinin yasalara aykırı olduğu görüşü hukukçularda ağırlık kazanıyor. 

Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftara giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak nitelediği 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'de federal yargıç, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı almıştı.

Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, 4 Nisan Cuma geç saatlerde avukatların dilekçelerini incelemesinin ardından hazırladığı raporda, Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu belirtmişti.

Casper, kararına gerekçe olarak Öztürk'ün avukatlarının 25 Mart gecesi mahkemeye dilekçe sunduğu saatlerde Türk öğrencinin ICE görevlileri tarafından Vermont'ta tutulması ve henüz Louisiana'ya transfer edilmemiş olmasını göstermişti.

ETİKETLER
ABD Filistin Devleti Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Sağlık sektörünün çökmek üzere olduğu Gazze'den dünyaya "acil insani yardım" çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:49
Sağlık sektörünün çökmek üzere olduğu Gazze'den dünyaya "acil insani yardım" çağrısı
00:37
Zirai don olayına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de
00:39
Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi
00:37
Fransız gazeteciler, Paris'te Gazzeli meslektaşlarına destek amacıyla gösteri düzenledi
00:16
Otomobilinden indi, başka bir araca saldırdı: Sürücünün ehliyetine el konuldu
00:05
BM, İsrail'in Gazze'de insani yardım dağıtımlarını engellemeye devam ettiğini bildirdi
Türk Yıldızları, İskenderun semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı
Türk Yıldızları, İskenderun semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi
Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ