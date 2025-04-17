Rümeysa Öztürk ABD'de yeniden hakim karşısına çıkacak

Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümesya Öztürk, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle, 25 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

Louisiana eyaletindeki göçmenlik mahkemesi, öğrenci vizesinin iptaline karşı Öztürk'ün başvurusunu inceleyecek.

Dışişleri ve İç Güvenlik Bakanlıkları, Öztürk'ün üniversite eylemlerine katıldığı ya da Yahudi karşıtı eylemde bulunduğuna dair kanıt sunamadı.

ABD Anayasası'nın Birinci Ek Maddesi ifade özgürlüğünü güvence altına alıyor.

Bu sebeple, sadece Filistin'e destek veren bir makaleyi imzalayan Rümeysa Öztürk'ün vizesinin iptalinin yasalara aykırı olduğu görüşü hukukçularda ağırlık kazanıyor.

Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftara giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak nitelediği 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'de federal yargıç, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı almıştı.

Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, 4 Nisan Cuma geç saatlerde avukatların dilekçelerini incelemesinin ardından hazırladığı raporda, Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu belirtmişti.

Casper, kararına gerekçe olarak Öztürk'ün avukatlarının 25 Mart gecesi mahkemeye dilekçe sunduğu saatlerde Türk öğrencinin ICE görevlileri tarafından Vermont'ta tutulması ve henüz Louisiana'ya transfer edilmemiş olmasını göstermişti.