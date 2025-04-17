Fransız gazeteciler, Paris'te Gazzeli meslektaşlarına destek amacıyla gösteri düzenledi

Paris'te Bastille Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteriye, ülkedeki çeşitli basın kuruluşlarında çalışan yüzlerce gazeteci katıldı.

Tel Aviv hükümetinin saldırılarına maruz kalan Gazzeli meslektaşlarına destek amacıyla toplanan gazeteciler, opera binasının merdivenlerine çıkarak eylem yaptı.

Üzerinde kırmızı lekeler bulunan "PRESS" (BASIN) yazılı beyaz yelekler giyen göstericiler, Gazze'deki soykırım sırasında hayatını kaybeden Filistinli basın mensuplarının fotoğraflarını taşıdı.

Fransız gazeteciler, öldürülen Gazzeli gazetecileri temsilen yere yatarak eylemlerini sürdürdü.

Gazze'de yaşamını yitiren yaklaşık 200 gazetecinin isimlerinin okunduğu gösteride, İsrail askerlerinin bölgede görev yapan gazetecilere yönelik "sindirme girişimlerine" dikkat çekildi.

Eylemde, Gazze'deki soykırım devam ederken İsrail ordusu sözcülerinin Fransız televizyon kanallarına konuk edilmesine tepki gösterildi.

Bazı göstericiler, yüzlerini kırmızıya boyayarak bazıları da basın kartları ve koruyucu kasklarıyla eyleme katıldı.

Göstericiler, "Gazeteci katliamını durdurun, meslektaşlarımızla dayanışma" yazılı pankart taşıdı.

Eyleme katılan gazeteci olmayan Filistin yanlısı göstericiler ise "Gazze'de soykırım var, susmayacağız" ve "Fransız medyası gerçekleri gösterin" sloganları attı.