İsrail, Gazze'ye saldırıların durması için bildiri yayınlayan doktorları da ordudan atacak

İsrail'de Haaretz gazetesinin haberine göre, bildirinin yayınlanmasını organize eden İsrail ordusu sağlık birimi personelleri bir açıklama yaparak ordunun kendilerine karşı disiplin adımları attığını duyurdu.

İsrail ordusunun, bildiride imzası bulunan yedek askerlere karşı işlem başlattığı, uyarı ve ilişiğini kesme gibi cezalar vereceği kaydedildi.

Söz konusu disiplin cezalarının, İsrail Hava Kuvvetleri dışında yedek askerlere karşı uygulanacak ilk ceza özelliği taşıdığına dikkati çekildi.

İsrail ordusu Baştabiplik Karargahı'nın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'den gelen direktifle bildiriyi imzalayan askerlerle tek tek temasa geçtiği, askerlik hizmetine siyaseti karıştırmamaları konusunda uyardığı ve imzalarını çekmemeleri durumunda haklarında disiplin soruşturması başlatılarak ilişiklerinin kesilebileceğini bildirdiği aktarıldı.

İsrail'de Gazze'ye saldırıları durdurun çağrısı giderek artıyor

İsrail Hava Kuvvetlerinden bir kısmı emekli, 1000'e yakın pilot ve yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir bildiri yayımlamıştı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen bildiriyi imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onaylamıştı.

Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin çağrısına, donanma, zırhlı birlikler, askeri istihbarat, askeri doktorlar, Mossad, akademisyenler, emekli Dışişleri Bakanlığı mensupları, öğretmenler ve velilerden de destek gelmişti.

Eski Başbakan Ehud Barak ile aralarında eski ordu komutanlarının da yer aldığı 1525 asker de esirlerin derhal evlerine dönebilmeleri için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına destek veren bir bildiriye imza atmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapan muvazzaf ve emekli askerleri "bir avuç yabani ot" olarak nitelemiş ve lideri olduğu koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçlamıştı.