Filistinli gruplar: Gazze'de savaşı durduracak garantiden yoksun her türlü ateşkes "siyasi tuzaktır"

Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi adına konuya ilişkin yapılan ortak açıklama Hamas'ın Telegram hesabında yayınlandı.

Açıklamada, Gazze'de Filistin halkına karşı yürütülen soykırım savaşını sona erdirmek ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi için hiçbir gerçek garanti olmaksızın direnişin silahsızlandırılması ve İsrailli esirlerin Tel Aviv'e teslim edilmesi önerisine ilişkin haberlerin Filistinli gruplar tarafından takip edildiği aktarıldı.

Ortak açıklamada, ABD'nin İsrail'e büyük miktarda ölümcül silah ve ağır bombalar teslim ettiğini duyurduğu bir zamanda, "Filistinli direniş güçlerinin yalnızca kendini savunma amaçlı elinde bulundurduğu ilkel silahını abartan mantığın reddedildiği" dile getirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin Mısır'ın güvenlik bölgesini temsil ettiği, Mısır'ı İsrail'den ayırdığı, Gazze halkının Mısır ordusunun öncü kuvveti ve onun başlıca koruyucusu olduğu ve Mısır'ın aynı zamanda Filistinliler için stratejik derinliği temsil ettiği vurgulandı.

Gazze Şeridi'nde savaşın sona ermesi, İsrail'in tamamen çekilmesi, ablukanın kaldırılması ve Gazze'nin yeniden inşası için gerçek garantilerden yoksun herhangi bir ateşkesin, "İsrail işgaline karşı direnmek yerine işgali pekiştirecek siyasi bir tuzak" olarak nitelendirildiği açıklamada, arabulucuların ve uluslararası toplumun, "tarihi boyunca her türlü anlaşma ve mutabakatları tanımamasıyla bilinen Siyonist işgalci" İsrail'e baskı yapması gerektiğinin altı çizildi.

Filistin direnişinin silahsızlandırılması meselesine odaklanılarak büyük bir aldatma operasyonu yürütüldüğü, sorunun özünün, İsrail'in Filistin tarafının kabul ettiği ve taahhüt ettiği üç aşamalı anlaşmayı uygulamaktan kaçınmasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada, İsraillilerin ateşkesi bozanın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğuna işaret edildi.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, 14 Nisan'da Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yeni bir öneri sunduğunu belirtmişti.

Ebu Zuhri, İsrail'in, yeni teklifinde savaşı durdurma taahhüdünde bulunmadığını, sadece esirleri almak istediğini söylemişti.

"Bize sunulan öneri bir İsrail önerisidir ve ikinci aşama müzakereleri kapsamında ilk kez direnişin silahsızlandırılmasını içermektedir." ifadesini kullanan Ebu Zuhri, Filistin direnişinin silah bırakmayacağının altını çizerek, "Direnişin silahları milyon kere kırmızı çizgimizdir, bırakılması bir kenara, dinlenmesi bile söz konusu olamaz." diye konuşmuştu.

Ebu Zuhri, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi karşılığında tüm İsrailli esirleri teslim etmeye hazır olduklarını belirtmişti.