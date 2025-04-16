Açık 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT HABER 16.04.2025 19:00

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Macaristan’a Netanyahu soruşturması

Uluslararası Ceza Mahkemesi, katil Netanyahu'yu teslim etmeyen Macaristan hakkında Roma Statüsü uyarınca hukuki süreç başlattı. Budapeşte hükümetinden 23 Mayıs’a kadar savunma isteniyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Macaristan’a Netanyahu soruşturması
[Fotograf: AA]

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze’deki savaş suçları nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan katil Netanyahu’nun Macaristan’da serbestçe dolaşmasına sessiz kalan Budapeşte hükümetini uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

UCM tarafından yayınlanan resmi belgede, Netanyahu’nun 3-6 Nisan 2025 tarihleri arasında Macaristan’da bulunduğu, ancak Macar yetkililerin, mahkemenin ilettiği "yakalama ve teslim" talebine uymadığı belirtildi.

"Gazze'deki suçlara ortak olmayın" uyarısı

UCM, 20 Mayıs 2024’te, Netanyahu hakkında “Filistin Devleti topraklarında işlenen suçlar” başlığı altında yakalama kararı çıkarmıştı. Bu karar, İsrail'in Gazze’de binlerce sivili hedef aldığı sistematik saldırıların ardından gelmişti.

Mahkeme, Netanyahu’nun savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğine dair yeterli delilin bulunduğunu vurgularken, Macaristan’ın bu kararı uygulamaması, uluslararası cezasızlık zincirine katkı olarak değerlendirildi.

Budapeşte’ye 23 Mayıs’a kadar süre

16 Nisan 2025 tarihli kararda, Macaristan’dan 23 Mayıs’a kadar resmi bir açıklama ve savunma yapması istendi. UCM ayrıca bu tutumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşınabileceği uyarısında da bulundu.

İsrail’e açık destek veren ülkeler mercek altında

UCM’nin bu adımı, Gazze'deki katliamları görmezden gelen ve İsrail'e siyasi destek sağlayan Batılı ülkeler için de bir uyarı niteliği taşıyor. Netanyahu’ya yönelik yakalama kararını uygulamayan her ülke, savaş suçlarını örtbas etmenin ve failleri korumanın bir parçası haline geliyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Netanyahu
Sıradaki Haber
İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de 4 bin 700'den fazla kişinin uzuvları ampute edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:17
Şırnak'ta akaryakıt tankerinde yangın
20:15
Beyaz Saray: Çin'e yönelik tarifeler bazı ithalat kalemlerinde yüzde 245'e ulaştı
19:17
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Genel Kurul'da yaşananlara tepki
19:14
Marmara'da müsilaj incelemesi yapıldı
18:30
Sırrı Süreyya Önder, geçen yıl rahatsızlığını Meclis'te anlatmıştı
18:05
Bayraktar: Dicle Elektrik Dağıtım Bölgesi özelinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik
Türk Yıldızları, İskenderun semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı
Türk Yıldızları, İskenderun semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Aort yırtılması nedir?
Aort yırtılması nedir?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ