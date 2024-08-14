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Dünya
AA 14.08.2024 11:01

Kanada'da kutup ayılarının saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

Kanada'nın Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerinden Nunavut'ta bulunan bir radar istasyonunda çalışan kişi, 2 kutup ayısının saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Kanada'da kutup ayılarının saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AP]

Kanada hükümeti adına radar savunma sahalarını işleten şirketten yapılan açıklamaya göre, Nunavut bölgesindeki Brevoort Adası'nda yer alan radar istasyonunda görevli ismi açıklanmayan çalışan, 2 kutup ayısının saldırısına uğradı ve aldığı yaralar sonucu hayatını kaybetti.

Diğer çalışanların olay yerine gelerek ayılardan birini öldürdüğü belirtilen açıklamada; şirketin, olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütebilmek için yerel makamlarla yakın işbirliği içinde olduğu aktarıldı.

Kanada hükümetinin verilerine göre, ülkede yaklaşık 17 bin kutup ayısı bulunuyor. Bu sayı, türün dünya genelindeki nüfusunun yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor.

Tür, avlanma alışkanlıklarını iklim değişikliğine adapte edemiyor

Uzmanlar, kutup ayılarının avlanmak ve üremek için ihtiyaç duyduğu deniz buzunun iklim değişikliği, küresel ısınma ve sera etkisi yaratan yüksek karbon emisyonları nedeniyle hızla eridiğini vurguluyor.

Türün, buzul erimelerine avlanma yöntemlerini adapte etmekte güçlük yaşadığını ve bu nedenle açlıkla karşı karşıya kaldığını belirten uzmanlar, kutup ayılarının daralan avlanma alanları nedeniyle benimsedikleri farklı avlanma stratejilerinden verim alamadığına işaret ediyor.

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