Kanada'da Filistin destekçisi öğrencilerden çadırları kaldırmaları istendi

Kanada'nın Ontario Yüksek Adalet Mahkemesi, göstericilerin Toronto Üniversitesi'ndeki eylemlerine ilişkin tedbir kararını açıkladı.

Mahkeme, Toronto Üniversitesinde gösterilerini sürdüren Filistin destekçisi öğrencilere, yerel saatle 18.00'e kadar çadırlarını kaldırmaları gerektiğine karar verdi.

Kararda ayrıca, bu uygulamanın "ifade özgürlüğünü sınırlamadığı" belirtildi.

Karara göre polis, kampüsteki çadırları kaldırmamaları durumunda öğrencilere müdahale edebilecek ve onları gözaltına alabilecek.

Toronto polisinden yapılan açıklamada, "Polis müdahalesine gerek kalmaması için protestocuların gönüllü olarak dağılacağını umuyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Öğrencilerin mücadele ettiği adaletsizlik konusunda mahkeme kararı hiçbir şeyi değiştirmedi"

Kampüsteki gösterinin organizatörlüğü yapan öğrenci topluluğundan yapılan açıklamada, mahkeme kararının, üniversiteye öğrenciler üzerinde "polis şiddetini serbest kılan yetki" anlamı taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "Üniversitenin, soykırımı protesto etme suçundan dolayı kendi öğrencilerine karşı yasal güç kullanma yönündeki girişimi bu kurum için utanç verici bir an olarak tarihe geçecektir." denildi.

Topluluk üyelerinden Mohammad Yassin, öğrencilerin mücadele ettiği adaletsizlik konusunda mahkeme kararının "hiçbir şeyi değiştirmediğini" kaydetti.

Yassin, kararlılıklarının her zamankinden daha güçlü olduğunu vurgulayarak, "Yönetim, bu soykırımdaki suç ortaklığı üzerine düşünmek yerine, bir parça çim ve öğrencilerini susturacak otoriter güç için dişe diş mücadele etti. Yine de yolumuza koyulan tüm engellere rağmen, Gazze'deki kardeşlerimiz için mücadeleye devam etme kararlılığı ve azmiyle buradayız." dedi.

Toronto Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 2 Mayıs'ta kampüste çadır kurarak üniversite yönetimine İsrail'in Gazze'ye saldırılarından kar elde eden şirketlerle ilişkilerini sonlandırması çağrısı yapmıştı.

İsrail'in Gazze'deki katliamında son durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 270 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 25 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 81 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 925'e, yaralananların sayısının da 87 bin 141'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.