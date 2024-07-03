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Dünya
AA 03.07.2024 10:06

İsrail'in Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı
[Fotograf: AA]

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 271. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail Gazze'nin çeşitli yerlerine havadan ve karadan yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail güçlerinin, kuzeydeki Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi'ne bombalı ve topçu saldırıları düzenledi.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, mahallede sivillere ait evleri bombalaması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ambulanslar bölgeye ulaşım sağlayamadı.

Ayrıca Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan bölgesinde Filistinlilere ait bir evin bombalaması sonucu enkaz altından 7 ölü ve 7 yaralı çıkarıldığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze kentinin Ez-Zerka semti ile kentin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nin Yafa Caddesi'ne de saldırı düzenledi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde Filistinlilerin evlerine topçu saldırısı düzenleyen İsrail güçleri, Ez-Zeytun Mahallesi'nde de çeşitli noktaları bombaladı.

Filistin Kızılayındaki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da bir evin bombalanması sonucu yaralanan 2 kişi Kemal Advan Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki En-Nusayrat, Ez-Zehra ve El-Miğraka bölgeleri ile güneydeki Refah kentinin batısı ve orta kesimlerine de yoğun topçu saldırıları düzenledi.

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