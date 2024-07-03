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Dünya
AA 03.07.2024 09:31

Brent petrolün varil fiyatı 86,66 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,49 artarak 86,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,14 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı 86,66 dolar
[Fotograf: Reuters]

Petrol fiyatlarındaki artışta, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin arttığına işaret eden veriler ve Orta Doğu'da devam eden gerginliğin küresel arzı sekteye uğratabileceği endişesi etkili olmaya devam ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 9 milyon 163 bin varil düştüğünü öngördü. Piyasa beklentisi ülkede ham petrol stoklarının 400 bin varil gerilemesi yönündeydi.

Stoklardaki düşüş öngörüsü, ülkede talebin yükseldiğine işaret ederek fiyatları yukarı yönlü destekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak. Veriler, ülkede benzin ve petrol stoklarının azaldığını gösterirse fiyatların daha da yukarı yönlü destek kazanacağı öngörülüyor.

Ayrıca, ABD'de seyahat sezonu 4 Temmuz'daki Bağımsızlık Günü tatili ile başlayacak. Amerikan Otomobil Birliği, bu yıl tatil dönemindeki seyahatlerin 2023'e göre yüzde 5,2, araba yolculuğunun ise yüzde 4,8 artacağını öngörüyor.

Orta Doğu'da ve küresel deniz ticareti için kritik öneme sahip Kızıl Deniz'de süren çatışmaların petrol tedarikini olumsuz etkileyeceği ve bölgedeki jeopolitik riskleri artıracağı endişesi petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,08 ile 88,38 dolar aralığının direnç, 85,32 ile 84,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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