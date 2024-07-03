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Dünya
AA 03.07.2024 09:20

BM'den Hindistan'a çağrı: Arakanlı Müslümanlara yönelik ırk ayrımcılığına son verin

Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, Hindistan'a, Arakanlı Müslümanlara yönelik ırk ayrımcılığına, zorla sınır dışı etme ve keyfi gözaltılara son vermesi çağrısında bulundu.

BM'den Hindistan'a çağrı: Arakanlı Müslümanlara yönelik ırk ayrımcılığına son verin

Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), Hindistan'da bulunan Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik muameleye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hindistan, Arakanlı Müslümanlara yönelik ırk ayrımcılığına, zorla sınır dışı etme ve keyfi gözaltılara son vermeli." ifadesi kullandı.

Zorla sınır dışı edilerek Myanmar'a geri dönecek Arakanlı Müslümanların insan hakları ihlallerine maruz kalma riskinin olduğu da belirtilen açıklamada, politikacılar ve tanınmış kişiler dahil Arakanlı Müslümanlara karşı yaygın ırkçı nefret söylemi ve zararlı yaklaşımlara ilişkin raporların arttığı kaydedildi.

Açıklamada, "Çocuklar da dahil Arakanlı Müslümanların yetersiz koşullar altında, bazı durumlarda yasal süreç veya hukuki temsile erişim olmaksızın keyfi, kitlesel olarak gözaltına alındığına ilişkin raporlardan endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye taraf ülkelere, bu eylemleri kınama, bunların soruşturulmasını ve uygun olarak cezalandırılmasını sağlama çağrısı yapıldı.

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Birleşmiş Milletler Arakan Müslümanları Irkçılık
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