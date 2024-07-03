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Dünya
AA 03.07.2024 10:15

Joe Biden'a göre, canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansının nedeni jet-lag

ABD Başkanı Joe Biden, kasımda yapılacak başkanlık seçimleri öncesi rakibi Donald Trump'la yaptığı ilk canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansını, çok seyahat etmesine ve "jet-lag"e bağladı.

Joe Biden'a göre, canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansının nedeni jet-lag

Biden, Virginia'da düzenlenen bağış toplama etkinliğindeki konuşmasında, 27 Haziran gecesi yapılan canlı yayın tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rakibi Trump'la yaptığı canlı yayın tartışmasından önce çok fazla seyahat ettiğini ve bunun "akıllıca olmadığını" vurgulayan Biden, "Bu bir mazeret değil, sadece bir açıklama." dedi.

Biden, münazarada sergilediği zayıf performansı yakın zamanda ettiği seyahatlere ve bunlar sonucu yaşadığı "jet-lag"e bağlayarak "Personelimi dinlemedim. Sahnede neredeyse uyuyakalıyordum." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray: Endişeleri anlıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Biden'ın münazara günü soğuk algınlığı geçirdiğini, bu nedenle sesinin kısık olduğunu belirtti.

Jean-Pierre, "Endişeleri anlıyoruz. Başkan, münazarada iyi bir gece geçirmedi." diye konuştu.

Reuters[Reuters]

İlk canlı yayın tartışması eleştirilere yol açmıştı

ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

Demokrat Partili Kongre üyesinden Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısı

ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Lloyd Doggett, 27 Haziran gecesi yapılan ilk canlı yayında ABD Başkanı Joe Biden'in performansıyla ilgili devam eden tartışmalara katılarak, Biden’a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısı yaptı.

Doggett, yaptığı yazılı açıklamada, Biden’a adaylıktan çekilmesi çağrısı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi oldu.

Biden'in başarılarına her zaman saygı duyduğunu ve kamuoyuna yaptığı açıklamanın kendisi için kolay olmadığını belirten Doggett, "Trump'tan farklı olarak Başkan Biden'in ilk taahhüdünün kendisine değil, her zaman ülkemize yönelik olduğunu kabul ederek, geri çekilmek gibi acı verici ve zor bir karar vereceğinden umutluyum. Kendisini saygıyla buna davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Texas eyaletinden 15. dönem Temsilciler Meclisi üyeliği yapan Doggett'in açıklaması, Demokrat Partili Kongre üyesinin Biden’ın başkanlık seçimlerinden çekilmesi konusunda kamuoyuna yaptığı ilk çağrı olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de MSNBC’ye verdiği mülakatta, Biden’ın sağlık durumu ile ilgili soruların "meşru" olduğuna inandığını belirterek, ancak bunun her iki aday için de geçerli olduğunu söyledi.

Pelosi, canlı yayından bu yana Biden ile konuşmadığını aktararak, Başkan'ın "sorunları ve neyin tehlikede olduğunu bilme açısından performansının zirvesinde" olduğunu savundu.

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