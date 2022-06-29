Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 09:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kanada'da banka soygunu: 2 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: Reuters]
Kanada'da silahlı iki kişi banka soymak istedi. Polis soygun girişiminde bulunan şüphelileri etkisiz hale getirdi. Olayda 6 polis yaralandı.
Kanada'nın Vancouver Adası'nın Saanich kentinde ağır silahlı ve kurşun geçirmez yelekli iki kişi, soygun girişiminde bulundu.
Bankaya giren şüphelilere polis ateş açtı. Soyguncuların karşılık vermesiyle olay çatışmaya dönüştü.
Hırsızlar vurularak öldürülürken, 6 polis memuru ise yaralandı.
Bölgede güvenlik koridoru oluşturuldu
Bankanın bulunduğu bölgede güvenlik kordonu oluşturuldu.
[Fotoğraf: Reuters]
Önlem amaçlı olarak çevredeki binalarda bulunanlar tahliye edildi.
Etiketler: Kanada
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