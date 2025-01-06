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Dünya
AA 06.01.2025 19:07

Kanada Başbakanı Trudeau istifasını duyurdu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, partisinin yeni liderinin belirlenmesinin ardından Liberal Parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa edeceğini açıkladı.

Kanada Başbakanı Trudeau istifasını duyurdu
[Fotograf: Reuters]

Trudeau, başkent Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, ülke içi siyasi "iç çekişmeler" nedeniyle gelecek seçimlerde "en iyi seçenek olamayacağının fakında olduğunu" söyledi.

Bu yöndeki düşüncesinin, "ülkedeki kutuplaşmayı azaltmaya ve parlamentonun işleyişini iyileştirmeye" yardımcı olacağını savunan Trudeau, "(İktidardaki Liberal) Parti yeni bir lider seçtikten sonra parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa etmeyi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Trudeau, kendisini, "ben bir savaşçıyım" şeklinde niteleyerek, "Vücudumdaki her kemik bana her zaman savaşmamı söyledi çünkü Kanadalıları çok önemsiyorum." diye konuştu.

Başbakanlığı boyunca ülkesi için "savaştığını" kaydeden Trudeau, "Başbakan olarak her sabah uyandığımda, Kanadalıların dayanıklılığından, cömertliğinden ve kararlılığından ilham aldım" dedi.

Trudeau, Kanada Ulusal Parlamentosu'nun aylardır "felç durumda" olduğunu, parlamentoda yeni bir başlangıç ​​yapılmasının zamanı geldiğini kaydetti.

Nisan 2013'ten beri Liberal Parti liderliği ve Kasım 2015'ten bu yana Kanada başbakanlığı görevini yürüten Trudeau, son dönemde parti içi artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteğiyle karşı karşıya kalmıştı.

İktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, "gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle" partinin lideri ve Başbakan Trudeau'ya 28 Ekim 2024'e kadar istifa etmesi için çağrı yapmıştı.

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