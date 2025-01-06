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Dünya
AA 06.01.2025 17:51

Katil İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 40 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 40 Filistinli yaralandı.

Katil İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 40 Filistinli yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda sığınma merkezi olarak kullanılan bir okulu bombaladı.

İnsansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen bombardımanda ilk belirlemelere göre 40 kişi yaralandı.

Okulda bulunan siviller, saldırı nedeniyle büyük korku ve panik yaşadı.

İsrail ordusu Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okul binalarına yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,3 milyon insanın büyük çoğunluğu, saldırılar nedeniyle en az bir kez yerinden edildi ve birçoğu okul binalarına sığındı.

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