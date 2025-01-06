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Dünya
AA 06.01.2025 14:39

Almanya'da 2024'te aşırı sağcı suçlarda artış yaşandı

Almanya'da 2024'te işlenen aşırı sağcı suçların bir önceki yıla göre arttığı bildirildi.

Almanya'da 2024'te aşırı sağcı suçlarda artış yaşandı
[Fotograf: Reuters]

Alman medya kuruluşu Redaktionnetzwerk Deutschland'ın (RND) Sol Partinin soru önergesine dayandırdığı haberine göre, polis 2024'ün başından 30 Kasım'a kadar 33 bin 963 aşırı sağcı suç tespit etti.

Federal Kriminal Dairesi (BKA), 2023'te toplam 28 bin 945 aşırı sağcı suç kaydetti. Böylece 2024'te bir önceki yıla göre, suç oranı yüzde 17,34 arttı.

Tespit edilen 33 bin 963 suçun 1136'sı "şiddet içerikli suç" olarak kayda geçti.

Yasalara aykırı davranışların 21 bin 311'ini "propaganda", 5 bin 97'sini "halkı kışkırtma" ve bunun dışında kalanları da "mala zarar verme" gibi çeşitli suçlar oluşturdu.

Bu yılın mayıs ayında açıklanması beklenen BKA raporundaki nihai rakamın, aralık ayında işlenen suçların da eklenecek olması nedeniyle daha da yüksek olması bekleniyor.

Sol Parti Federal Meclis üyesi ve aşırı sağ konusunda uzman Martina Renner, RND'ye yaptığı açıklamada, "Aşırı sağ ve Neonaziler tarafından işlenen rekor sayıdaki suçlar endişe verici olmalı." dedi.

Aşırı sağcı suçların son yıllarda sürekli arttığına dikkati çeken Renner, "Bu tehlikeli gelişmeyi durduracak ciddi iç politika önlemlerine dair hiçbir işaret yok." ifadesini kullandı.

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