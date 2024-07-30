Kamala Harris'in başkan yardımcılığı adayı listesi şekilleniyor

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Demokrat aday Kamala Harris, başkan yardımcılığı adaylarını belirlemeye odaklandı.

Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın Ohio Senatörü J. D. Vance'i başkan yardımcılığı adayı olarak belirlemesinin ardından gözler Harris'in kimi seçeceğine çevrildi.

Amerikan medyasında öne çıkan isimlerden Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper ile Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ın "yarışta olmayacaklarını" açıklamalarının ardından kamuoyu diğer isimleri takip ediyor.

ABD medyasına konuşan Harris'in çevresinden kaynaklar, Harris'in başkan yardımcılığı konusunda listede yer alan isimlerden bazılarının Arizona Senatörü Mark Kelly, Pennsylvania Valisi Josh Shapiro, Minnesota Valisi Tim Walz, Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ve Kentucky Valisi Andy Beshear olduğunu iddia etti.

Son seçimlerde kritik eyaletler arasında yer alan, Biden'ın 2020'de başkanlık yarışını kazanmasında önemli rol oynayan Arizona'da başarılı bir dönem geçiren eski astronot Kelly, 2020 ve 2022'de gösterdiği performansla Demokratlar arasında yıldızı parlayan kişi oldu.

Öte yandan başkanlık seçimlerinin en kritik eyaletlerinden biri olan Pennsylvania'da valilik görevini yürüten Shapiro da Harris'in başkan yardımcısı adayları arasında gösteriliyor.

2022'deki ara seçimlerde eyalet tarihindeki en yüksek Demokrat oy oranı ile seçilen Shapiro'nun, 19 delegesi bulunan eyaleti Harris'in kazanmasına yardımcı olarak, Trump'la yakın giden başkanlık seçimlerinin sonucunu belirlemede önemli rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

Minnesota Valisi Walz ile Kentucky Valisi Andy Beshear'ın da Kamala Harris'in listesinde yer aldığı ifade ediliyor.

Daha önce başkanlık yarışına da katılan ve Biden yönetiminde Ulaştırma Bakanlığı görevine getirilen Buttigieg de genç yaşı dolayısıyla Demokratlar nezdinde kabul gören bir isim olarak anılıyor.

Demokrat Parti, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago'da gerçekleştirilecek parti kongresinde resmi olarak başkan ve başkan yardımcısı adayını ilan edecek.