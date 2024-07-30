İsrail basını: Beyrut'taki saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi hedef alındı

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından birini hedef aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, hedef alınan komutanın kimliği ve konumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail basını, saldırıda Fuad Şükür'ün hedef alındığını ve söz konusu kişinin Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğunu iddia etti.

Çıkan haberlerde Şükür'ün birkaç yıl önce Hizbullah'ın hassas füze projesi komutanı olarak atandığı ileri sürüldü.

İsrail basını, Şükür'ün saldırıdan kurtulup kurtulmadığına ilişkin belirsizliğin sürdüğünü yazdı.

Hizbullah'tan ise saldırıya ve İsrail basınındaki iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hizbullah komutanı Fuad Şükür, 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'un başına ödül koyduğu isimler arasında yer alıyor.