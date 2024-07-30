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Dünya
AA 30.07.2024 22:33

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli öldü

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlediği saldırılarda en az 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nı bombaladı.

Saldırıda en az 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölü ve yaralılar Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Avde Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nın girişinde toplanan vatandaşları da hedef aldı; saldırıda 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Haberde, İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentinin farklı bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret edildi.

Enkaz altında hala binlerce ölü var

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 618 Filistinli öldü, 91 bin 223 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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