Manşetlerde depremlerin yıkıcılığı ve kurtarma ekiplerinin mücadelesi ön plana çıkarıldı.

İspanya

İspanyol basınından El Pais, El Mundo ve La Vanguardia gazeteleri depremi manşetlerine taşıdı.

El Pais'in haberinde, "İki büyük deprem en az 3 bin 700 ölüme neden oldu. Binlerce bina çöktü. Kaybolanlar, yıkıntılarda aranıyor." ifadesi kullanıldı.

El Mundo gazetesi de "Türkiye ve Suriye'de binlerce ölü var. Yüzlerce insan yıkıntıların altında. Kan bağışı ve gıda yardımı için büyük kuyruklar var. Yıkım, savaş, ekonomik çöküntü ve açlığın görüldüğü bir bölgeyi (Suriye) vuruyor. Bölge halkı, 'Savaş yıllarında asla böyle bir şey görülmedi. Durum, bombalardan çok daha zor' diyor." şeklindeki değerlendirmelere yer verdi.

La Vanguardia gazetesi de "Yıkıcı deprem, Türkiye ve Suriye'de binlerce kişiyi öldürdü" başlığıyla verdiği haberde kurtarma ekiplerinin, enkaz altında hayatta kalanları aramaya devam ettiğini vurguladı.

Depremlerin etkilendiği 10 ildeki arama-kurtarma çalışmalarına katılmak için İspanya'dan çok sayıda sivil yardım ekibi, itfaiyeci ve asker giderken, İspanyol gazetecilerin de bölgeye gittiği görüldü.

Depremler, İspanyol televizyonlarında da ilk haber olarak veriliyor ve kurtarma çalışmaları canlı olarak yayımlanıyor.

Almanya

Alman basınında deprem haberleri, Tagesspiegel, Die Welt, Süddeutsche Zeitung ve Bild gazetelerinin manşetlerinde yer aldı.

Tagesspiegel, birinci sayfadan "100 yılın en ağır depremi" başlığıyla verdiği haberinde kış koşullarının, kurtarma ekiplerine ve hayatta kalanlara zor anlar yaşattığına işaret etti.

Die Welt gazetesi de bir depremzedenin yere çökmüş, elleriyle yüzünü kapattığı fotoğrafa yer vererek, "Sınır bölgesinde felaket" başlığını kullandı.

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberinde, Türkiye ve Suriye'deki doğal afetin ertesi günü hava durumunun ve sıfırın altındaki sıcaklıkların, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi. Haberde çok sayıda ülkenin yardım teklifinde bulunduğu aktarıldı.

"Ölüm depremi" manşetini atan Bild gazetesi, haberinde, Almanca, Türkçe ve Arapça olarak "Sizi yalnız bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

İç sayfada da depremin yol açtığı yıkımın ve kurtarma çalışmalarının yer aldığı fotoğrafları kullanan gazetenin yorumcusu Claus Strunz, Almanca ve Türkçe olarak "Siz sarsıldıkça kalbimiz sızlıyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Strunz, yazısında "Enkazı ve gözyaşlarını, çaresiz ebeveynleri ve enkaz altındaki çocukları görüyoruz. Sanki bizim de ayaklarımızın altındaki yer açıldı ve bizi de sevdiklerinizle yuttu. Almanlar ve Türklerin döner kebap ve tatilden çok daha fazla ortak noktası var. Anneleriniz ve babalarınız ülkemizi yeniden inşa etmemize yardım ettiğinden beri dostuz." sözlerini sarf etti.

İngiltere

The Guardian gazetesi manşetini ayırdığı deprem haberleri için "Felaket: Türkiye ve Suriye'de binlerce kişi depremde yaşamını yitirdi." ifadelerini kullandı.

Haberde depremin bölgede yüzyıllar sonra görülen en büyük deprem olduğu ifadeleri yer alırken, Daily Mail gazetesi manşetini enkazdan kurtarılan çocuklara ayırdı.

Daily Mirror gazetesi da "Binlerce insan deprem cehenneminde hayatını kaybetti" başlığını kullandı. Gazete, enkazdan kurtarma çalışmalarını ise "Dehşetin içinde umut anı" başlığıyla verdi.

İskoç gazetesi The Scotsman Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerin ardından Türkiye'de 7 günlük milli yas ilan edildiği bilgisini okuyucularıyla paylaştı.

The Independent, depremin binlerce kişinin canını aldığını ifade ederek, enkazdan kurtarılanların fotoğraflarını manşetine taşıdı.

İtalya

Kahramanmaraş merkezli depremler, İtalyan basınında da geniş yer buldu. Gazete haberlerinde, Türkiye'de dün yaşanan depremler, İtalya'da en son 2016'da meydana gelen ve 300'den fazla kişinin öldüğü yıkıcı Amatrice depremiyle karşılaştırıldı.

Yüksek tirajlı gazetelerden Corriere della Sera, "Depremler sonrası kıyamet" manşetini atarken, 7,7 büyüklüğündeki ilk sarsıntının, Amatrice depreminden 1000 kat daha büyük olduğu belirtildi.

Gazete ayrıca "Türkiye ve Suriye'de yıkıcı deprem: Binlerce ölü. Bir İtalyan vatandaşı kayıp. Anadolu, 5-6 metre oynadı" bilgilerine yer verdi.

La Repubblica gazetesi de benzer bir manşetle "Deprem ve Kıyamet" ile okuyucularına Türkiye'deki doğal afeti aktardı. Gazetenin haberinde, "Çok şiddetli bir deprem, Türkiye ve Suriye'yi vurdu. 3 bin 700'ü aşkın ölü, binlerce yaralı ve kayıp. Toprak 3 metre oynadı. Amatrice depreminden 1000 kat daha güçlü. Tüm dünyadan yardım yağdı." bilgileri aktarıldı.

Depremler, La Stampa ve Il Messaggero gazeteleri tarafından da manşete taşındı. Libero gazetesinin haberinde "İtalya'nın yarısı Türkiye'deki depremle panik oldu" diye yazdı.

Belçika

Depremler, Belçika basınında da büyük yer kapladı. Gazetelerin internet siteleri canlı bloglar açarak gelişmeleri güncelledi.

Fransızca yayın yapan yüksek tirajlı gazetelerden Le Soir, haberleri "Türkiye ve Suriye'deki depremler" ortak başlığıyla sık sık aktardı. Ölü sayısını manşetten görerek haberleri servis eden Le Soir, depremin sismik etkilerinin, Danimarka ve Grönland'ın yanı sıra Brüksel'deki Kraliyet Gözlemevine ulaştığını vurguladı.

Flamanca yayın yapan ana gazete De Morgen da artçı depremleri, arama kurtarma çalışmalarını, yabancı ülkelerden gelen yardımları, yetkililerin açıklamalarını, görseller, grafikler ve uzman görüşleriyle servis etti.

Yunanistan

Kathimerini gazetesi, haberi "Türkiye ve Suriye'de yıkım" başlığıyla verdi.

Gazete haberinde, "Anlatmakta kelimelerin kifayetsiz kaldığı felaket, Türkiye ve Suriye'yi yasa boğdu." ifadesine yer verdi. Binlerce insanın hayatını kaybettiği belirtilen haberde, "İçlerinde ülkemizin de dahil olduğu, uluslararası toplum zor durumda kalan insanlara yardım etmek için harekete geçti." ifadeleri kullanıldı.

Ta Nea gazetesi de haberi manşetine taşıdı. "Çifte felaket" başlıklı haberde, dünkü depremlerin Yunanistan'a olası etkileri de sorgulandı.

Haberde, sismologların Atina'da da alarma geçtiği belirtilerek, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulos'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek amacıyla telefon ettikleri vurgulandı.

EFSYN gazetesinin "Tüm dünyada şok ve yas" manşetiyle verdiği haberinde, Yunanistan'daki siyasilerin topyekun Türkiye'ye destek mesajı gönderdiğine dikkat çekildi.

Avusturya

Avusturya'nın kamu yayıncı kuruluşu ORF, "Binlerce yeni kurtarıcı deprem bölgesinde" başlığı ile depreme ilişkin gelişmeleri düzenli olarak okuyucularıyla paylaşırken, Kurier gazetesinin haberinde, yıkıcı depremler sonrasında kurtarma faaliyetlerinin en üst seviyeye çıkarıldığına, dondurucu soğuğa karşı enkaz altında kalanların kurtarılması için zamanla yarışıldığına işaret edildi.

Gazete, Avusturya dahil dünyanın pek çok yerinden bölgeye yardım ekiplerinin sevk edildiğini yazdı.

Der Standard gazetesi de Türkiye ve Suriye'deki depremlerin 5 bine yakın cana mal olduğunu, artçı sarsıntıların sürdüğü bilgisini paylaştı.

Polonya

Polonya devlet kanalı TVP'de manşetten verilen haberde ülkeden yola çıkan 76 kişilik arama kurtarma ekibinin Gaziantep'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Haberde 20 tonluk malzemeyle gelen ekibe 8 arama kurtarma köpeği ile 4 sağlık personelinin eşlik ettiği belirtildi. Haberde hava sıcaklıklarının sıfırın altına indiğine dikkat çekilerek, "zamanla yarış" vurgusu yapıldı.

Rzeczpospolita gazetesi, haberinde kurtarma çalışmalarına ve kurtarılan kişilerden bazılarının hikayelerine yer verdi.

Polonya'da yayın yapan Radio RMF 24 ise haberinde, Türkiye'de yaşayan Polonyalılardan birinin deprem anında yaşadıklarını aktardı. Haberde, Milosz Wieczorek isimli depremzedenin, "Geceydi. Bu gerçekten karşılaşabileceğiniz en kötü an. İnsan gerçekte ne olduğunu bilmeden uyanıyor. Bu bir rüya mı yoksa gerçek mi? Ama duvarların sesi gerçekti." ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca Polonyalı destek ekibinin Gaziantep'ten Adıyaman'a geçeceği bilgisi paylaşılarak, soğuk havaya işaret edildi.

Hollanda

Kahramanmaraş merkezli depremler Hollanda basınında geniş yer bulurken, ulusal basında ölen ve yaralananların sayısının yanı sıra artçı sarsıntılar ve kurtarma çalışmalarına ilişkin anlık haberler verildi.

Kamu yayıncısı NOS'taki haberin başlığında deprem sebebiyle Türkiye ve Suriye'de ölenlerin sayısının 5 bine yaklaştığı belirtilirken, artçı sarsıntıların günlerce sürebileceği kaydedildi.

Ulusal basındaki haberlerde, çok sayıda binanın yıkıldığı, otoyolların ve havalimanı pistlerinin zarar gördüğü bilgisine yer verilirken, bazı medya organlarında İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın görüntüleri kullanıldı.

Farklı ülkelerden çok sayıda arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderildiği aktarılan haberlerde, Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi'nin 15 tonluk malzemenin yer aldığı kargo uçağı ayrıca 65 kişi ile 8 kurtarma köpeğinin bulunduğu bir yolcu uçağıyla bu sabah Adana İncirlik Hava Üssü'ne vardığı ve daha sonra ekibin Hatay'a hareket ettiği belirtildi.

Hollanda Kızılhaç'ının başlattığı "Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım edin" kampanyasında toplanan yardımların 1 milyon avroyu aştığı ifade edildi.

Haberlerde soğuk kış şartlarının kurtarma faaliyetlerini ve evlerinden çıkanları oldukça zorladığı vurgulanırken, savaş sebebiyle Kuzey Suriye'deki deprem bölgelerine ulaşmanın çok güç olduğuna işaret edildi.

Fransa

Fransız sol akımı gazete Liberation, "Suriye ve Türkiye'de depremler. Trajedi" başlığını manşet yaparken, gazete kapağına deprem sonrası bir görüntü karesini taşıdı. Liberation, bugünkü sayısında ayrıca "Deprem: Talihsizliğin Merkez Üssünde Türkiye ve Suriye" başlığı altında bir haber kaleme aldı.

Yerel Ouest-France gazetesi, "Türkiye ve Suriye'de ölümcül depremler" başlıklı haberini, Türkiye'de bir enkaz altındaki binada yapılan arama kurtarma çalışmaları karesiyle manşete taşıdı. Gazete, ikinci sayfasını depremlere ayırırken, Diyarbakır'da enkaz altındaki bir binadan canlı çıkarılan küçük kız çocuğunun resmine de yer verdi.

L'Est Republicain, "Yıkıcı bir deprem" başlığını, Le Figaro, "Türkiye ve Suriye'de depremin ardından uluslararası seferberlik" başlığını manşete taşırken, Le Parisien gazetesi, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerle ilgili haberinde, depremlere ilişkin geçici bilanço ve uluslararası seferberliği ele aldı.

Le Monde gazetesi, "Türkiye ve Suriye’de ölümcül deprem" başlığını ve enkaz altından çıkarılan bir vatandaşın görüntüsünü manşete koydu.

L'Alsace, Le Maine Libre, Le Courier de l'Ouest, Le Dauphine Libere, L'İndependant ve Le Telegramme gibi çok sayıda gazete, manşetlerini depremler sonrası çekilen resimlere ayırdı.

Macaristan

Nepszava gazetesi, depremi, Türkiye ve Suriye depremlerinde yaklaşık 5 bin ölü başlığıyla haberleştirdi. Bölgenin son yüzyılın en güçlü depremlerinden biriyle sarsıldığı ve 24 binden fazla yaralı olduğu belirtilen haberde, Macaristan'ın da dahil olduğu birçok ülkenin bölgeye arama kurtarma ekibi yolladığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, Macaristan'ın yanı sıra, Pakistan, Bangladeş, Japonya, Rusya, Avusturalya, Yeni Zelanda'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkenin Türkiye'ye yardım için harekete geçtiği ifade edildi.

Magyar Nemzet gazetesi de "Deprem sonrası arama çalışmaları devam ediyor" başlığıyla verdiği haberde, hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı, elverişsiz hava koşulları yüzünden arama kurtarma çalışmalarının zor şartlar altında sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem sonrası açıklamaları, Türkiye'de 7 gün yas ilan edildiği ve okulların 13 Şubat'a kadar kapatıldığı bilgisine yer verilen haberde, Türkiye'ye 45 ülkenin yardım teklifinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bulgaristan

Bulgaristan'da, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün Bulgaristan Ulusal Televizyonuna (BNT) ve Bulgaristan Ulusal Radyosu Türkçe haber bültenine konuk olarak deprem ile ilgili verdiği bilgiler, ülkenin basınında geniş yer aldı.

Büyükelçi Sekizkök, dün sabah saat 6 sularında Cumhurbaşkanı Rumen Radev'den telefon aldığını ve Radev'in kendisine Bulgaristan'ın komşu ve dost Türkiye'ye her türlü yardıma hazır olduğunu bildirdiğini anlattı. Sekizkök'ün, Bulgaristan'ın gösterdiği ilgi ve Türkiye'ye kısa sürede iki uçakla yardım ekipleri ve malzeme göndermesi ile ilgili açıklamaları, ülkenin medyasında geniş yer aldı.

BNT'nin yanı sıra ülkenin diğer büyük televizyon kanalları, Türkiye'ye giden yardım ekiplerine dahil ettiği muhabirlerle kurtarma çalışmaları ve yapılabilecek yardımların koordinasyonuna destek verirken, ilgili Bulgar makamlarına olay yerinden ilk elden bilgi vermeye çalışılıyor.

Bulgar basını da Türkiye'deki gelişmeleri takip ederek, deprem sonrası kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgileri manşetlerine taşıdı.

Komşuda yaşanılan trajedi ülkede doğal facialarla alakalı halkı bilinçlendirilme konusu da haberlerde geniş yer bulurken, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü ve Bulgar Kızılhaç Örgütünün (BÇK) Türkiye için başlattıkları yardım kampanyaları ile ilgili banka hesap numaralarını bildirdi.

Balkan medyası

Balkan ülkelerindeki gazetelerin ana manşetinde "Kahramanmaraş merkezli depremler" haberleri yer aldı.

Bosna Hersek'teki Nezavisne gazetesi, ana manşetinde, "Türkiye ve Suriye'de kurbanlar enkazın altında" başlığına yer verirken, Oslobodenje'de ise "Türkiye'de binlerce ölü" ifadelerine yer verildi.

Hırvatistan'ın JutarnjiList gazetesi de deprem haberine, "Türkiye ve Suriye'de korkunç deprem" başlığıyla ana manşetinde yer verdi.

Sırp gazetesi Politika, "Türkiye ve Suriye'deki depremde binlerce ölü" başlığını kullandı.

Karadağ'ın Vijesti gazetesi de "Türkiye ve Suriye'de 3 binden fazla ölü" başlıklı habere yer verdi.