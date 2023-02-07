Batı Avustralya Acil Servisler Bakanı Stephen Dawson, yaptığı açıklamada, Kanada merkezli bir şirkete ait çift motorlu uçağın dün geç saatlerde orman yangınlarıyla mücadele ettiği esnada Batı Avustralya eyaletinin güneyindeki Fitzgerald Nehri Ulusal Parkı'na düştüğünü söyledi.

Dawson, düşen uçağın alevler içinde kalmasına rağmen iki pilotun hafif yaralı olarak kurtulduğunu belirterek, "Uçaktan yürüyerek uzaklaşabilmeleri mucizeden başka bir şey değil." ifadesini kullandı.

Avustralya medyasına göre, pilotlar bugün tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosundan (ATSB) yapılan açıklamada, yaşanan kazasının ülkede bir Boeing 737 uçağının karıştığı ilk ciddi kaza olduğu aktarıldı.

Uçağın, yangın söndürme esnasında kötü hava koşulları nedeniyle su yükünü boşalttıktan kısa bir süre sonra Batı Avustralya eyaletindeki Fitzgerald Nehri Ulusal Parkı'na düştüğü kaydedilmişti.