Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan’ın arama kurtarma ekibi Türkiye’ye ulaştı
[Fotograf: AA]
Kazakistan’ın Türkiye’deki depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarında yer alacak ekibini taşıyan uçak Gaziantep Havalimanı'na indi.
Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 41 kişilik arama kurtarma ekibi ile ekipmanlar ve özel araçları taşıyan uçak, Gaziantep Havalimanı'na iniş yaptı.
Uçağı pistte Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve Türk yetkililer karşıladı.
Bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in talimatıyla Türkiye’deki deprem bölgelerinde görev yapmak için Almatı şehrinden havalanan uçakta uluslararası düzeyde arama kurtarma uzmanları, sağlık çalışanları ve 3 özel eğitimli köpek bulunuyor.
Aynı zamanda otomotiv araçların yanı sıra hidrolik ve pnömatik aletler, hidrolik krikolar, parçalayıcılar, aydınlatma cihazları, çadır ve uydu terminalleri gibi arama kurtarma ekipmanları yer alıyor.
Etiketler: Deprem Kazakistan
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